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Evdeki yangında baba- oğul dumandan etkilendi

oğul dumandan etkilendiDİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir ilçesinde 7 katlı binanın en üst katındaki bir dairede yangın çıktı.

07.01.2020 07:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 07:30
oğul dumandan etkilendi
DİYARBAKIR'ın merkez ilçesinde 7 katlı binanın en üst katındaki bir dairede yangın çıktı. Evde bulunan Yusuf Baydar (50) ve oğlu Ali Baydar (10), yangından etkilendi. Gece vardiyasında çalıştığı için evde olmayan Yusuf Baydar'ın eşi, evinin yandığını öğrenince sinir krizi geçirdi.
Gece geç saatlerde merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semtindeki 45'inci sokakta meydana geldi. 7 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Evde bulunan Yusuf Baydar (50) ve oğlu Ali Baydar (10), yangından etkilendi. Bina sakinlerinin vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, baba ve oğlunu yangından ciddi yara almadan çıkarmayı başardı. 112'ye bağlı ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, mahallede paniğe neden olurken, gece vardiyasında çalıştığı için evde olmayan Yusuf Baydar'ın eşi, evinin yandığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Eşini ve çocuğunu merak eden kadını, itfaiye personeli ve polisler sakinleştirmeye çalıştı. Yanan ev, yangının söndürülmesinin ardından kullanılamaz hale geldi.
Evdeki yangında baba- oğul dumandan etkilendi

Yenişehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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