Evdeki Yangında Dumandan Etkilenen 4 Kişi Hastanelik Oldu

AYDIN'ın Söke
ilçesinde, apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangında, dumandan etkilenen 4 kişi, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Çeltikçi
Mahallesi Ferit Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede, saat 12.00 sıralarında, yangın çıktı. Mesut Bırakmaz'a ait evden dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Sobadan sızan kıvılcım nedeniyle çıktığı sanılan yangın, kısa sürede büyüdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi. İtfaiye
görevlileri, evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Mesut Bırakmaz, İsmet Yemci, Hakan Öz ve İlayda Suzan'ı dışarı çıkardı. Sağlık ekibi, 4 kişiyi ambulanslarla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan apartman sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın, diğer katlara ve çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürülürken, evdeki eşyalar, kullanılamaz hale geldi. Polis
, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
- Aydın
İtfaiye,Söke,Aydın
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:42