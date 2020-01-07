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Evdeki yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

07.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:02 Evdeki yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Marulcu Mahallesi Hacı Fellahi Caddesi üzerinde bir apartmanın ilk katındaki dairede saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından çıktığı tahmin edilen yangın sırasında evde bulunan 2'si kadın 4 kişi balkona çıkarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine geldiği sırada balkonda bekleyenlerden biri yangına rağmen içeri girmeye çalıştı. Diğerlerinin güçlükle engellediği kişi fenalık geçirdi. İtfaiyenin çalışması sonucu kurtarılan balkondaki 4 kişiden 3'ü dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın ise kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle evin büyük bölümünde maddi hasar oluştu.

Olay anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde balkondaki 4 kişinin bağırarak çevreden yardım istemesi, içlerinden birinin de içeri girmeye çalışması yer aldı.



Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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