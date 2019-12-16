Haberler » Güncel » Evden 350 bin dolar çalan kadınları güvenlik kamerası yakalattı - Haber

Evden 350 bin dolar çalan kadınları güvenlik kamerası yakalattı

GAZİANTEP'te, girdikleri evden 350 bin dolar çalan 3 kadından 2'si yakalandı.

16.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:39Evden 350 bin dolar çalan kadınları güvenlik kamerası yakalattı

GAZİANTEP'te, girdikleri evden 350 bin dolar çalan 3 kadından 2'si yakalandı. Akraba oldukları belirlenen kadınlardan biri tutuklandı.

'in ilçesindeki bir eve 9 günü giren hırsızlar, 350 bin doları çalıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis, evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonunda eve giren 3 kadın tespit edildi. Hırsızlığın ardından koşarak uzaklaştıkları saptanan şüpheli kadınlardan ikisinin E.Ç. ve Y.Ç. olduğu belirlendi. , akraba olan 2 kadını Osmaniye'de yakaladı. Kadınlarla birlikte ele geçirilen para, sahibine teslim edildi.Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. tutuklanırken, Y.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı. Polis, kimliğini belirlediği üçüncü kadını yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.



Gaziantep, Şahinbey, Aralık, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:14 Çanakkale Savaşı'nın "hatıraları" Kırıkhan'da sergileniyor - Haber
13:14 TKDK Yozgat İl Koordinatörü Türker, süt üretici birlik yöneticileriyle bir araya geldi - Haber
13:14 Maçka'da doğalgaz kullanımına başlandı - Haber
13:09 Kuyuya düşen eşek iş makinesi yardımıyla kurtarıldı - Haber
13:08 Başkan Topaloğlu Yerli Haftası'nda öğrencilerle buluştu - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
11:58 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli Ukrayna'da yakalandı - Haber
16.12.2019 13:16:43