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Evden bilezik çalan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bir evden 4 altın bilezik çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

03.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:33Evden bilezik çalan 2 şüpheli yakalandı
'te bir evden 4 altın bilezik çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, ilçesi Onur Mahallesinde geçen Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, bir ikametten 4 altın bilezik çalan 2 şüpheli kayıplara karıştı. Olayın ardından harekete geçen Düztepe Polis Merkezi ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatılırken, çalıntı 4 bilezik sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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