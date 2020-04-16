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Evden bozma kumarhaneye baskın: 15 kişi yakalandı

Evden bozma kumarhaneye baskın: 15 kişi yakalandı Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini artıran İstanbul polisi, Beyoğlu'nda evden bozma kumarhaneye baskın yaptı.

16.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:42
Evden bozma kumarhaneye baskın: 15 kişi yakalandı
İSTANBUL - Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini artıran İstanbul polisi, Beyoğlu 'nda evden bozma kumarhaneye baskın yaptı. Ekipler, baskın sırasında tuvalete saklanan 2 kişinin de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişiye işlem yaptı.
Edinilen bilgilere göre; Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Beyoğlu Güvenlik Büro ekipleri, Covid- 19 tedbirleri ile ilgili bir dizi denetimlerde bulundu. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini artıran polis, Beyoğlu'na bağlı Avcı Şehir Muhtar Mahallesinde bulunan bir bina içerisinde kumar oynandığı yönünde bilgi aldı. Alınan ihbarı değerlendiren emniyet güçleri, daireden bozma mekanda kumar oynanan zamanı tespit etmek için çalışma başlattı. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından söz konusu eve aynı gün operasyon düzenlendi. Yapılan kontrollerde daireden bozma adresin masa ve sandalyelerle donatılmış olduğu, içeride 2'si kadın olmak üzere toplamda 15 kişinin bulunduğunu belirleyen polis sosyal mesafeye uyulmadığı gerekçesi ile işlem yaptı. Evden bozma işletme sahibine kumar oynatmaktan işlem yapan polis içeride bulananlara toplamda 23 bin lira para cezası kesti. Öte yandan daire içerisinde uzun süre kimlik kontrolü yapan polis ekipleri tuvalete saklanan bir kadın ve bir erkeği yakaladı. Ayrıca iş yeri sahibi hakkında ise "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" konusundan adli işlem yapılırken, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen daireden bozma iş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Evden bozma kumarhaneye baskın: 15 kişi yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa
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