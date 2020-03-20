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Evden çalışanlar için siber saldırıdan korunmanın 8 kuralı

Koronavirüs önlemleri kapsamında şirketler evden çalışma uygulamasına geçti.

20.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:17
Evden çalışanlar için siber saldırıdan korunmanın 8 kuralı

Koronavirüs önlemleri kapsamında şirketler evden çalışma uygulamasına geçti. Bilgi Güvenliği Uzmanı Ateş Sünbül, siber saldırılardan korunmanın yollarını anlattı.

Türkiye 'de koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Hem kurumsal hem de küçük ve orta ölçekli işletmeler, çalışanlarını evden çalışma uygulamasına geçirdi. Firmaların uzaktan çalışmaya yönelmesiyle birlikte siber saldırı gruplarının da odakları buraya kaydı.Mazars Denge, Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Partner'ı Ateş Sünbül, hem çalışanların hem de şirketlerin güvenliği için 8 kural sıraladı.

ŞİRKETLER UZAKTAN ÇALIŞMAYA HAZIR MI?

Şirket bilgilerinin güvenliğini sağlayacak yöntem ve çözümleri öne çıkarmak gerektiğini söyleyen Sünbül, güvenliğimizi sağlamanın 8 kuralını şöyle açıkladı:

"Halka açık alanlardaki WiFi bağlantılarının kullanılmamasını öneriyoruz. Eğer mecbur kalıp kullanacaksanız muhakkak Hotspot şifreleme ürünlerini kullanarak iletişim güvenliğinizi sağlayın.

İş verilerinizi şirketin size sağladığı cihazlarda tutun. Özellikle USB, e-posta, vs. gibi yöntemlerde şirket bilgilerini farklı cihazlara taşımayın. Bilgileri taşıdığınız cihazlarınız güvenli olmayabilir.

Bilgisayar ekranınızı görünür olmaması için dikkat edin. Özellikle omuz sörfü olarak ifade edilen yöntemle bilgisayarınızdaki bilgiler yetkisiz gözler tarafından izlenebilmektedir.

Şirket dışı ağlarda e-posta ile kritik bilgileri iletirken muhakkak şifreleme yöntemleri ve dosyaların şifrelenmesini sağlayın.

Bilgisayarınızı arabada asla bırakmayın, devamlı yanınızda taşıyın.

Rastgele veya güvensiz USB depolama üniteleri kullanmayın. Pek çok virüsün veya özel tasarlanmış saldırı aracının USB ile bulaştığını unutmayın.

Uzaktan erişim, uyarı e-postaları ve şifre değiştirme mesajlarına hep şüphe ile yaklaşın. Unutmayın hackerlar zafiyetleri tespit edip, bunları kullanmaktadır.

Bilgisayarınızdaki güvenlik araçlarının seviyelerini düşürmek veya kapatılması için BT ekiplerinize başvurmayın. Unutmayın ilgili ürünlerin aktif olmasının bir sebebi var."

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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

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