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Evden çalışma imkanı sağlayan yazılımını ücretsiz kullanıma açtı

Bursa'da üç genç girişimci bir araya gelerek kurdukları Makrogem firması olarak evden çalışma imkanı sağlayan iş yönetim yazılımı geliştirdi.

01.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:57
Evden çalışma imkanı sağlayan yazılımını ücretsiz kullanıma açtı
Bursa 'da üç genç girişimci bir araya gelerek kurdukları Makrogem firması olarak evden çalışma imkanı sağlayan iş yönetim yazılımı geliştirdi. Proskop adı verilen yazılım, koronavirüsle mücadele kapsamında '#evdekal için' ücretsiz kullanıma sunuluyor.
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Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Bursa, Ekonomi
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