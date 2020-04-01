Evden çalışma imkanı sağlayan yazılımını ücretsiz kullanıma açtı
Bursa'da üç genç girişimci bir araya gelerek kurdukları Makrogem firması olarak evden çalışma imkanı sağlayan iş yönetim yazılımı geliştirdi.
01.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:57
Bursa 'da üç genç girişimci bir araya gelerek kurdukları Makrogem firması olarak evden çalışma imkanı sağlayan iş yönetim yazılımı geliştirdi. Proskop adı verilen yazılım, koronavirüsle mücadele kapsamında '#evdekal için' ücretsiz kullanıma sunuluyor.
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Kaynak: Dunya.com