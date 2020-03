Evden çalışma, online toplantı sistemlerine ilgiyi artırdı

ABDULKADİR GÜNYOL/TOLGA YANIK - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) etkin mücadele kapsamında çok sayıda kurum ve kuruluşun evden çalışma kararı alması sonrası uzaktan çalışmayı kolaylaştıran online platformlara ilgi arttı. Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasıyla büyük ölçekli şirketler başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş, çalışanlarını evde çalışmaya teşvik ediyor.Evde çalışma koşullarında da çalışanların işverenlerle ve kendi aralarındaki koordinasyonunda sorun yaşamamasını isteyen şirketler, video konferans programları kullanmayı tercih ediyor.Evden çalışma sistemine geçilmesi ile bazı uzaktan çalışma platformları, kullanıcı sayılarını sadece son bir haftada yüzde 25'ten fazla artırdı."İnsanların çalışma şekli açısından bir dönüm noktası"AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, grup görüntülü görüşmelerine imkan sağlayan ve uzaktan çalışmayı kolaylaştırıcı çeşitli özellikler sunan platformlar arasında kullanıcı sayısı bakımından Microsoft Teams, GoToMeeting, Google Hangouts, Zoom, Slack ve Skype öne çıkıyor.Microsoft'un verilerine göre, şirketin tek arayüz aracılığıyla uzaktan çalışmaya yönelik birçok işlevi kullanıcılarına sunduğu Microsoft Teams uygulaması, 11 Mart'ta, 32 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyordu.Koronavirüs sonrası günlük kullanıcı sayısının 12 milyon arttığı platformun toplam kullanıcı sayısı 18 Mart'ta 44 milyona yükseldi.Microsoft Teams'i, farklı alanlarda hizmet veren ve dünyada binlerce çalışana sahip önde gelen şirketler kullanıyor. "Uzak hissetmeden uzaktan çalışın" sloganıyla hizmet veren sistem, her yerden sohbet etmeye, toplantı ve arama yapmaya, Microsoft'un dosya sistemleri üzerinden ortak işler gerçekleştirmeye imkan sağlıyor.Microsoft 365 Başkanı Jared Spataro, konuya ilişkin Financial Times'a yaptığı açıklamada, uzaktan çalışma pratiklerinin, insanların çalışma şekli açısından tarihte bir dönüm noktası olacağını belirterek, "Eski çalışma şeklimize geri döneceğimizi sanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Mahkemelerde uzaktan duruşma dönemiMicrosoft ayrıca, normalde ücrete tabi olan Microsoft Teams ürününü koronavirüsle etkin mücadele kapsamında çeşitli ülkelerdeki sağlık kuruluşlarına ücretsiz sunuyor.Öte yandan, şirketlerin sağladığı verilere göre, uzaktan çalışmayı kolaylaştıran diğer uygulamalardan Zoom ve Slack kullanıcı sayısı da koronavirüs sonrası alınan evden çalışma kararıyla ciddi artış sağladı.Slack'in grup mesajlaşma uygulaması, şubatın başından bu yana 7 bin ücretli müşteri artışı sağlayarak, geçen yılların ilk çeyreğine göre kullanıcı sayısında yüzde 40 artış kaydetti.Uzaktan çalışmayı kolaylaştıran uygulamalar, sadece büyük ve belli alanlarda hizmet veren şirketler tarafından değil, hukuk gibi alanlarda da kullanılmaya başlandı.İngiliz teknoloji haber sitesi The Register'in haberine göre, gerekli teknik altyapıya sahip Birleşik Krallık'taki mahkemeler, görüntülü görüşme yoluyla duruşmalar yapacak."Grup görüntülü görüşmeleri 3 kat arttı"Uzaktan çalışmaya yönelik tasarlanmış programların yanı sıra aralarında WhatsApp'ın da bulunduğu mesajlaşma ve görüntülü görüşme imkanı sağlayan uygulamalar da bu süreçte yoğun şekilde kullanılıyor.Bu kapsamda, Türkiye 'nin yerli platformlarından BiP'e olan ilgi de arttı.Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turkcell'in müşterilerine sunduğu dijital ürün ve servislerin evden çalışma koşullarında işlerin daha kolay yürütülmesine yardımcı olduğunu söyledi.Ücretsiz bir şekilde mesajlaşma, konuşma ve görüntülü arama imkanı sunan Turkcell BiP'in evden çalışma döneminde aktif olarak kullanıldığını belirten Tansuğ, şunları kaydetti:"Şirketlerin çalışanlarını evde çalışmaya yönlendirmeye başlamasından bu yana Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP'te 10 kişiye kadar yapılabilen grup görüntülü görüşme süresi 3 kat arttı. Bilgisayar ve tablet üzerinden kullanılabilen BiP Web kullanımı ise yüzde 55 artış gösterdi."Genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları elektronik ortama taşındıBu arada, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ile Türkiye'deki tüm anonim şirketler ve genel kurul yapan tüm kurumların kullanabileceği geniş bir altyapı imkanı sunuyor.Uygulama, genel kurul süreçlerinin ve işlemlerinin tamamının fiziki belge olmaksızın elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlıyor.Ayrıca, pay sahipleri, ortağı oldukları şirketlerin genel kurul toplantılarına dünyanın herhangi bir yerinden uzaktan bağlantı ile katılabiliyor, toplantı salonundan yapılan canlı yayını izleyip görüşlerini ve oylarını elektronik ortamda iletebiliyor.MKK'nin diğer sistemi Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi de (e-YKS) şirketlere yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda güvenli bir şekilde yapabilme imkanı sağlıyor.

Kaynak: AA