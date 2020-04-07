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Evden çıkamadı, 72'nci yaş günü pastasını Vefa ekibi getirdi

KONYA'da, 'Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki Meram Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan Mustafa Güre'nin (72) kapısını çalıp, pastayla doğum gününü kutlayarak, sürpriz yaptı.

07.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:16
Evden çıkamadı, 72'nci yaş günü pastasını Vefa ekibi getirdi

KONYA'da, 'Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki Meram Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan Mustafa Güre 'nin (72) kapısını çalıp, pastayla doğum gününü kutlayarak, sürpriz yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, 65 yaş ve üstü kişiler, koronavirüs tedbiri için sokağa çıkamıyor. Bu kişilerin dışarıdan ihtiyaçları ise talep edilmesi halinde illerde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' tarafından karşılanıyor. Konya 'daki 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Meram Belediyesi ekibini arayan Durmuş Koçak, kendisinin Ankara'da oturduğunu, Meram'da yaşayan kayınpederi Mustafa Güre'nin bugün doğum günü olduğunu söyledi. Ekipler de doğum günü pastasıyla Güre'nin kapısını çalıp, sürpriz yaptı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise Güre ile telefondan görüntülü konuşarak, doğum gününü kutladı. ?


Kaynak: DHA

Etiketler: Meram, Konya, Güre, Güncel
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