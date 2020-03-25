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Evden çıkamadı, ihtiyaçlarını polis getirdi

Evden çıkamadı, ihtiyaçlarını polis getirdiKARS'ın Kağızman ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında dışarı çıkamayan Kerem İlkan'ın (71) ihtiyaç listesi polisler tarafından karşılandı.

25.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:37
Evden çıkamadı, ihtiyaçlarını polis getirdi

Evden çıkamadı, ihtiyaçlarını polis getirdi

KARS'ın Kağızman ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında dışarı çıkamayan Kerem İlkan'ın (71) ihtiyaç listesi polisler tarafından karşılandı.

Koronavirüs salgınına karşı 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Bu kararla birlikte, ihtiyaçlarını giderecek yakınları olmayanların yardımına polisler yetişti. Sokağa çıkamadığı için Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak yardım isteyen Kerem İlkan'ın taleplerini tek tek not eden polis ekipleri, alışverişi tamamladıktan sonra ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki evine gitti. Polisler, evin önünde Kerem İlkan tarafından karşılandı. Polis ekipleri, Kerem Dede'nin istediği ekmek, süt, yoğurt, yumurta, çay ve şeker gibi ihtiyaçlarını kendisine teslim etti. 41 lira tutan yiyeceklerin ücretini ödeyen Kerem İlkan'a polis memuru, "Paranız yoksa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla karşılanabilir" dedi.

Polislerin yaptığı hizmetle çok duygulanan ve teşekkür edem İlkan, "Param var, Allah devletimizden razı olsun. Çocuklarım İstanbul'da yaşıyor. Biz hanımla birlikte yalnız yaşıyoruz. Polis evlatlarım hemen yardımımıza koştu. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Kağızman, Polis, Güncel

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