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Evden çıkamadığı için sıkılan Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurdu

Evden çıkamadığı için sıkılan Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurdu Miniklerin evde Survivor yarışı renkli görüntüler oluşturdu Kayseri'de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı.

12.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:32
Evden çıkamadığı için sıkılan Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurdu
Miniklerin evde Survivor yarışı renkli görüntüler oluşturdu
KAYSERİ - Kayseri'de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.
İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 31 şehir adeta boş kaldı. Birçok vatandaş da bu süreçte evde çeşitli aktivitelerde bulunarak bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kayseri Merkez'de oturan ve evde sıkılan
7 yaşındaki Rabia Su Ünal ve 2 yaşındaki Kerem Ünal da babaları Burak Ünal'ın yardımıyla eve Survivor parkuru kurdu. Yastıklar ve oyuncaklardan yaptıkları parkurda 2 kardeş engellerden atlayarak oyunu kazanmak için yarıştı. Minik Rabia Su, parkurda başarı sağlarken kardeşi yarışta başarı sağlayamadı. Survivor'daki ödül oyunlarını taklit eden miniklerin yarışında ise sunuculuğu babaları Burak Ünal üstlendi. Oyunda başarı sağlayan Rabia Su, meyve dolu bir tabak kazanırken videonun sonunda ise miniklerin meyveleri birlikte yediği görüldü. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti. Evden çıkamadığı için sıkılan Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurdu

Kaynak: İHA

Etiketler: Burak Ünal, Kayseri, Genel
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