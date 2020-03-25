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Evden çıkamayan 65 yaş ve üstü kişiler, eski Konya'yı anlatacak

KONYA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri nedeniyle 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma yasağı başlayınca 'Sen #Evdekal bize eski Konya'yı anlat' sloganıyla video paylaşım projesi başlattı.

25.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:42
Evden çıkamayan 65 yaş ve üstü kişiler, eski Konya'yı anlatacak

KONYA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri nedeniyle 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma yasağı başlayınca 'Sen #Evdekal bize eski Konya 'yı anlat' sloganıyla video paylaşım projesi başlattı. Evden çıkamayan bu gruptaki kişiler, Konya'nın eski durumunu anlatarak, deneyim ve hatıralarını paylaşacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, evden çıkamayan yaş ğrubu için sosyal medya üzerinden 'Bize eski Konya'yı anlat' projesi başlattı. 65 yaş ve üstündeki kişilerin tecrübe ve hatıralarının toplumun tamamına aktarılması amacıyla başlatılan çalışma, Konya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından, "Sen #Evdekal Bize Eski Konya'yı Anlat" sloganıyla duyuruldu. 'Büyüklerin değerinin daha da anlaşılması, onlara gösterilen saygının hissettirilmesi ve dışarı çıkmadan bütün ev halkının evlerde birlikte huzurla yaşamasına katkı sağlamayı' amaçlayan çalışmada, eski Konya'ya dair anılar, yakınları tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, büyükşehir belediyesine ulaştırılıyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, Güncel

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