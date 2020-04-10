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Evden çıkamayan Arda'ya sürpriz doğum günü

- Evden çıkamayan Arda'ya sürpriz doğum günü Salgın sürecinin gizli kahramanları gönülleri fethediyor 8 yaşındaki Arda'ya sürpriz doğum günü Salgın sürecinde gerçekleştirdikleri denetimler, baskınlar, yaşlılara destekleri sık sık Türkiye gündemine gelen Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri,...

10.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:24
- Evden çıkamayan Arda'ya sürpriz doğum günü
Salgın sürecinin gizli kahramanları gönülleri fethediyor
8 yaşındaki Arda'ya sürpriz doğum günü
BURSA - Salgın sürecinde gerçekleştirdikleri denetimler, baskınlar, yaşlılara destekleri sık sık Türkiye gündemine gelen Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri, yine gönülleri fethetti. Ekipler, bu kez babası ve annesi kronik rahatsızlığı sebebiyle uzun süredir dışarı çıkamayan 8 yaşındaki Arda'ya doğum günü sürprizi yaptı.
Sağlık çalışanlarının ardından bu kritik sürecin gizli kahramanlarının başında zabıta, ilaçlama ve sosyal destek ekipleri geliyor. Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri, özellikle, toplum sağlığını tehdit eden kaçak imalathaneler, etiketlerle oynayarak vatandaşın cebine göz diken fırsatçılar, pazarlarda maske ve dezenfekte dağıtımı ile denetimi, sokağa çıkma yasağı olan yaşlılar yardım edilmesi ve daha bir çok çalışma imza atıyor. 1 milyon nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinden Osmangazi İlçesi'nde korona virüs salgınına karşı her türlü tedbiri alan Osmangazi Belediyesi, bu kritik dönemde sosyal hayatı kısıtlanan vatandaşların yanında oluyor. Geçit Mahallesi'nde yaşayan Sözen Ailesi, 8 yaşına giren çocukları Arda için akşam saatlerinde doğum günü partisi düzenlemek istedi. Kronik hastalığı bulunan baba Mesut Sözen ve eşi, evden dışarı çıkamadığı için zabıtadan yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir pastaneden doğum günü pastası alarak Arda'nın evine gitti.
Kapı zili çaldığında karşısında zabıtaları ve doğum günü pastasını gören Arda büyük bir şaşkınlık yaşadı. Zabıta ekiplerinin ellerindeki pastayı üfleyen Arda ile ailesi, bu sürprizi hazırlayan ekiplere teşekkür etti. Evden çıkamayan Arda’ya sürpriz doğum günü

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Zabıta, Yerel
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