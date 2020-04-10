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Evden çıkamayan büyükbabası ve anneannesine özel konser verdi

Evden çıkamayan büyükbabası ve anneannesine özel konser verdi Koronavirüs nedeni ile evden çıkamayan büyükbabası ve anne annesinin psikolojisini düzelmek için pencere kenarında mini konser verdi.

10.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:25
Evden çıkamayan büyükbabası ve anneannesine özel konser verdi
ERZURUM - Koronavirüs nedeni ile evden çıkamayan büyükbabası ve anne annesinin psikolojisini düzelmek için pencere kenarında mini konser verdi.
Üniversite Mezunu öğretmen ataması bekleyen Metehan Aydın, Dünyayı saran Korona virüsü nedeni ile evinden dışarı çıkamayan büyükbabası ve anneannesine evlerinin bahçesinde mini konser verdi. Yaşlı çift torunlarının söylediği şarkılara alkışlarla tempo tuttular.
Muharrem Taşçı ve Zöhre Taşçı "Virüs nedeni ile evimizden dışarı çıkamıyoruz evde iyice sıkılmıştık sağolsun torunum Metehan geldi bizi bir saate yakın bir süre eğlendirdi, mutlu etti bizi sağ olsun" dediler.
Metehan Aydın ise "Anne annem ve büyük babam malum virüsten psikolojik olarak ta etkilendiler. Herkes evinde bende psikolojiklerini düzeltmek amacı ile onlara pencere kenarından seranat yapmak istedim umarım eğlenmişlerdir biz çok eğlendik" dedi. Evden çıkamayan büyükbabası ve anneannesine özel konser verdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Metehan Aydın, Koronavirüs, Anne, Yerel
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