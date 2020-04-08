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Evden çıkamayan çiftçinin bağını 'Vefa' ekibi budadı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kronik hastalığı bulunan çiftçi Sedat Kaya (63), koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayınca Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi.

08.04.2020 09:07 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:08
Evden çıkamayan çiftçinin bağını 'Vefa' ekibi budadı
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kronik hastalığı bulunan çiftçi Sedat Kaya (63), koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayınca Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi. Kaymakamlığın yönlendirmesiyle gelen ekipler, Kaya'nın 6 dönümlük bağını budadı.

Ergani ilçesine bağlı Kemertaş Mahallesi'nde oturan kronik hastalığı bulunan Sedat Kaya, salgın nedeniyle dışarı çıkamayınca Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan bağının budanması için yardım talebinde bulundu. Kaymakamlık bünyesindeki Vefa Sosyal Destek ekibinde görevli, bağ ve bahçe işlerinden anlayan 4 kişi bu iş için görevlendirildi. Görevliler, 6 dönümlük bağı budayarak hazır hale getirdi.

'BİZ ONLAR İÇİN DIŞARIDAYIZ'

Hasta çiftçinin bağını budayan gruptaki İlyas Çalışkan, yardım talebinin ardından Ergani Kaymakamı Abdulselam Öztürk'ün kendilerini görevlendirdiklerini söyledi. Bu işi gönüllü olarak yaptıklarını söyleyen Çalışkan, ileri yaşta olan ve hastalığı bulunan vatandaşların dışarı çıkmamalarını isteyerek onlar için her türlü hizmete hazır olduklarını ifade etti. Çalışkan, "Yaşlı amcamız, kaymakamlığın Vefa Sosyal Destek Grubu'nu aradıktan sonra kaymakamımızın talimatıyla ilçe spor müdürümüz bizleri buraya yönlendirdi. Biz de bağ bahçe işlerinden anladığımız için gönüllü olarak gelip amcanın hem bağını, hem de fıstık ağaçlarını budadık. Bizler bu işi gönüllü yapıyoruz. Bizlerin yaşlılarımızdan isteğimiz evlerinde kalsınlar, Türkiye zor bir süreçten geçiyor, bu süreci iyi değerlendirmemiz lazım. Bu yüzden 20 yaş altı küçüklerimize ve 65 yaş üstü büyüklerimize sesleniyoruz, sizler evlerinizde kalın, bizler her daim gönüllü olarak sizler için dışarıdayız."

'BİRİNE FAYDAM DOKUNDUĞU İÇİN MUTLUYUM'

Zülküf Güneş ise bağı budamak için 4 kişi geldiklerini belirterek, birine faydası dokunduğu için değişik bir duygu yaşadığını söyledi. Güneş şöyle konuştu:

"Sedat Kaya, Vefa Sosyal Grubu'ndan yardım talebinde bulundu. Sağ olsun Kaymakam Bey de bizi buraya yönlendirdi. Biz de Sedat Kaya'ın bağını hem budadık, hem de etraflarını açıyoruz. Buraya 4 kişi geldik. Hepimiz burada az çok bu işi biliyoruz, çünkü kendi bağımız da var. Grubumuzdaki arkadaşlarımız, anladıkları işlere göre yönlendiriliyor. Bu yönlendirme sonucu hastalığı olanların ve yaşlıların yardımına koşuyoruz. Şu anda güzel ve değişik bir duygu içerisindeyim, birine bir faydam dokunduğu için. Türkiye'miz zor bir süreçten geçiyor, yaşlı amcalarımız risk gurubunda olduğu için mümkün mertebe biz onlara yardım etmeye çalışıyoruz."

'BENİ BU İŞTEN KURTARDILAR'

Sedat Kaya ise açık kalp ameliyatı olduğu için çalışamadığını belirterek, kızının yardımıyla telefon açarak yardım talebinde bulunduğunu söyledi. Kaymakamın 4 kişilik bir ekibi gönderip kendisini bu işten kurtardığını ifade eden Kaya, "Açık kalp ameliyatı oldum, fazla zorlamaya gelmiyor vücudum. Kızımla birlikte yardım için telefonla aradık. Sağ olsun Kaymakam Bey arkadaşları gönderdi. Traktörle sürdük, köklerini çevirelim ki tekrar atla süreceğiz. Kökleri var ufak, çubukları değmesin, uçmasın diye kenarlarını çeviriyoruz. Şimdi yapılması lazım, başka zaman olmaz çünkü bir hafta sonra kurudu mu toprak ne çift sürebiliriz, ne de çalışabiliriz. Onlara teşekkür ederim, gelip çalışıyorlar, kurtardılar beni bu işten" diye konuştu.

'EVDE KAL' ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, bağ budamayı tamamladıktan sonra hep bir ağızdan 'Evde kal Türkiye, evde kal Ergani' çağrısında bulundu.


- Diyarbakır

Kaynak: DHA

Etiketler: Sedat Kaya, Diyarbakır, Ergani, Güncel
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