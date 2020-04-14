Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Evden çıkamayan çiftçinin kayısı ağaçları ilaçlandı

IĞDIR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında soğaka çıkamayan Turhan Alay'ın (76) kayısı ağaçları, öğretmen ve 2 öğrenciden oluşan Vefa Grubu gönüllüleri tarafından ilaçlandı.

14.04.2020 08:31 | Son Güncelleme: 14.04.2020 08:32
Evden çıkamayan çiftçinin kayısı ağaçları ilaçlandı

IĞDIR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında soğaka çıkamayan Turhan Alay'ın (76) kayısı ağaçları, öğretmen ve 2 öğrenciden oluşan Vefa Grubu gönüllüleri tarafından ilaçlandı.

Merkez Yukarı Çarıkcı köyünde yaşayan Turhan Alay, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayınca kayısı ağaçlarının ilaçlanması için yardım istedi. Aynı zamanda kalp hastası olan Alay'ın yardımına öğretmen İzzettin Bayat ile aynı köyde yaşayan 2 gençten oluşan Vefa Grubu koştu. Öğretmen Bayat ve gençler, bahçedeki 150'ye yakın ağacı ilaçladı.Havaların ısınmasıyla birlikte kayısı ağaçlarının ilaçlama zamanının geldiğini belirten Turhan Alay, vefa grubuna teşekkür etti. Alay, "İkisi erkek üç çocuğum var. Erkekler yurt dışında. Kayısı ağaçların ilaçlanması gerekiyordu. Vefa Grubu'na teşekkür ederim, beni bu yükten kurtardılar" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
FETÖ’nün İsveç’e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
10 Nisan’daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haberler
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı Haberler
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı
Babacan’dan Soylu’nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haberler
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Survivor’da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa’ya sert çıktı Haberler
Survivor'da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa'ya sert çıktı
Haberler ›› Güncel ››Evden çıkamayan çiftçinin kayısı ağaçları ilaçlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:09: Başkan Büyükakın; ''Kocaeli turizmde parlayan bir yıldızdır'' - Haber 09:04: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek - Haber 09:04: Koronavirüs Alışveriş ya da Kargo Paketlerinden Bulaşır mı? - Haber 09:04: Kazakistan ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2,7 büyüdü - Haber 09:02: GÜNDEM / 14 Nisan 2020 - Haber 08:34: Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu - Haber 07:42: İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü - Haberler