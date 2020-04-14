Evden çıkamayan çiftçinin kayısı ağaçları ilaçlandı
IĞDIR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında soğaka çıkamayan Turhan Alay'ın (76) kayısı ağaçları, öğretmen ve 2 öğrenciden oluşan Vefa Grubu gönüllüleri tarafından ilaçlandı.
14.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:27
Havaların ısınmasıyla birlikte kayısı ağaçlarının ilaçlama zamanının geldiğini belirten Turhan Alay, vefa grubuna teşekkür etti. Alay, "İkisi erkek üç çocuğum var. Erkekler yurt dışında. Kayısı ağaçların ilaçlanması gerekiyordu. Vefa Grubu'na teşekkür ederim, beni bu yükten kurtardılar" diye konuştu.
Kaynak: DHA
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