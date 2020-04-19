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Evden çıkamayan çocuğun Türk bayrağı talebini jandarma karşıladı

Aydın'ın Söke ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evinde video çekmek için büyük boy Türk bayrağına ihtiyaç duyan 8 yaşındaki çocuğun talebini, jandarma ekibi karşıladı.

19.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:25
Evden çıkamayan çocuğun Türk bayrağı talebini jandarma karşıladı
Aydın'ın Söke ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evinde video çekmek için büyük boy Türk bayrağına ihtiyaç duyan 8 yaşındaki çocuğun talebini, jandarma ekibi karşıladı.
Sazlı Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Fırat Küpcü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağıyla evinde bir video çekmek istedi.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Küpçü'nün yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak yardım istedi.
Eve gelerek Küpcü'ye sürpriz yapan jandarma, "Tarihi şanla şerefle dolu bu Türk bayrağını sana armağan ediyoruz. Sen yeter ki dışarıya çıkma. Senin bütün ihtiyaçlarını karşılarız." diyerek bayrağı çocuğa teslim etti.
Çok mutlu olduğunu dile getiren Fırat Küpcü, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bayrağım yoktu. Onun için böyle bir istekte bulundum. Sağ olsunlar askerlerimiz benim bu isteğimi yerine getirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Baba Sinan Küpcü de jandarma personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Jandarma, Güncel
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