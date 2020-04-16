Evden çıkamayan dede, torununa süs balığı gönderdi

MERSİN'de, 65 yaş üstüne dışarı çıkma yasağı bulunduğu için torununu göremeyen Mehmet Ateş, torunu Laden'e süs balığı göndererek, sürpriz yaptı.

Mersin 'de Mehmet Ateşyaşayan, Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi'ni arayarak, torunu Laden için süs balığı talebinde bulundu. Bu süreçte torununun da dışarı çıkamadığı için evde canının sıkıldığını belirten ve mutlu olması için ekiplerden süs balığı götürmelerini rica eden Mehmet Ateş'in talebi hızla yerine getirildi. Dedenin torunu için süs balığı isteğini hemen yerine getirmek üzere harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, süs balıklarını minik Laden'e götürerek aileye sürpriz yaptı. Ekipler, Lepistes cinsi süs balıklarını Mehmet Ateş'in gelini Feray Ateş'e teslim etti. Minik Laden ve annesi Feray Ateş ekipleri mutlulukla karşılarken, 22 aylık Laden'in sürpriz hediye mutluluğu gözlerinden okundu. Anne Feray Ateş de ekiplere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri aileye sağlık paketleri de verdi.

Mehmet Ateş'in gelini Feray Ateş, kızının balıkları çok sevdiğini belirtti. Anne Ateş,"Dedemiz dün Kriz Merkezi'ni arayarak sizden bir balık istemiş. Kızım balıkları çok seviyor. Kendisi almak istiyordu. Fakat böyle bir sürece girdiğimiz için kendisi de 65 yaş üstü olduğu için dışarı çıkamadı, alamadı. Kızım da küçük olduğu için dışarı çıkamıyor. Çok düşünceli bir davranış olmuş. Sizlere de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz de çıkıp almadık, dedemiz de alamadı. Bize bugünlerde çok güzel bir sürpriz oldu. Kızım da çok beğendi" dedi.