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Evden çıkamayan genç kıza polis zeka oyunu getirdi

Konya'da 20 yaşından küçük olduğu için evden çıkamayan genç kızın zeka oyunu isteğini polis yerine getirdi.

08.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:57
Evden çıkamayan genç kıza polis zeka oyunu getirdi
Konya 'da 20 yaşından küçük olduğu için evden çıkamayan genç kızın zeka oyunu isteğini polis yerine getirdi.

Ülke genelinde korona virüsle mücadele kapsamında 20 yaş altı vatandaşlara dışarı çıkma yasağı getirilmesinin ardından gençler ve çocuklar da tüm günlerini evde geçiriyor. Konya'da evinden çıkamayan gençler de salgına karşı duyarlı davranarak evden çıkmak yerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihtiyaçlarını polis ve zabıta ekiplerinden istiyor. Merkez Selçuklu ilçesinde yaşayan 20 yaşından küçük B.İ. de zeka oyunu almak istedi. Yasa gereği evden çıkamayan B.İ, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak zeka oyunu isteğini bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine yönlendirilen ihbarın ardından kısa sürede polis ekipleri tarafından zeka oyunu alındı ve B.İ.'nin evine teslim edildi. Heyecanla polis memurlarını karşılayan genç kız, ekiplere teşekkür etti.

Aileye duyarlılıkları için teşekkür eden polis memurları da, "Evde kalın bizler her zaman sizlerin yanınızdayız" şeklinde konuştu. Genç kızın ailesi de polislere teşekkür ederek, "Evden çıkmamaya gayret gösteriyoruz, herkesin sağlığı için, kendimiz için, milletimiz için" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta, Konya, Polis, Güncel
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