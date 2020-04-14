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Evden çıkamayan Hakan'a polislerden sürpriz doğum günü kutlamasıI

BOLU'da, polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan astım hastası 6 yaşındaki Hakan Yaman'a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

14.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:34
Evden çıkamayan Hakan'a polislerden sürpriz doğum günü kutlamasıI

BOLU'da, polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan astım hastası 6 yaşındaki Hakan Yaman'a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 6 yaşındaki astım hastası Hakan Yaman, annesine Anne benim doğum günümü kimse kutlamayacak mı diye sordu. Oğlunun bu sorusuna üzülen anne Arzu Yılmaz, polisleri çok seven oğlu için Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yaman ailesinin yaşadığı Beşkavaklar Mahallesi'ndeki evine gitti. Konvoy halinde gelen ekipler, yanlarında getirdikleri pastayla, Hakan'a doğum günü sürprizi yaptı. Kapıda polisleri, selam vererek karşılayan Hakan Yaman, kendisine yapılan sürprizden dolayı çok mutlu oldu. Mumları üfleyen çocuk, polisler için yapmış olduğu resmi hediye etti. Polis ekibi de polisleri çok seven Hakan Yaman'a uzaktan kumandalı oyuncak polis arabası hediye etti. Hakan, büyüyünce motosikletli polis olmak istediğini söyledi.

Yaşanan mutlu anlar, anne Arzu Yılmaz'ı duygulandırdı. Arzu Yılmaz, Benim polis olmayı çok isteyen bir oğlum var. Rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçiyorduk. Bir de bu süreçte evde kaldık. Videolar falan izliyorduk. Dedi ki Anne benim doğum günümü kimse kutlamayacak mı Anneler beni anlayacaktır. Böyle bir şey düşündük. Buna müsaade edenlere, amirlere ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok duygusal bir durumdayım. Oğlum da inanılmaz mutlu oldu. Her çocuk mutlu olmayı hak ediyor. dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Polis, Bolu, Güncel
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