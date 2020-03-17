Evden çıkamayan hayranları için Instagram'dan konser verecek
Başarılı müzisyen Yalın, Corona virüsünün bulaşıcı etkisi dolayısıyla yaşamını mümkün olduğunca evde sürdüren hayranlarına, İnstagram üzerinden vereceği mini konserle moral verecek
17.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:00
İlk kez İnstagram'dan canlı olarak dinleyicileriyle buluşacağının müjdesini, "Hayalim bu fotoğraftaki gibi konser salonlarında kavuşup beraber şarkılar söylemekti. Ancak şu an durum bambaşka,hayaller ve umutlar bambaşka...
Bu dönemi umarım sağlıkla ve çok fazla yıpranmadan atlatırız.Yoğun istek üzerine,dünyadan da harika örneklerin artmasıyla ben de instagramdan ilk canlı yayınımı yapmaya karar verdim! Bu gece 22: 00 civarı sözleşelim. İstek şarkılarını lütfen yazın, elimden geldiğince çalıp söyleyeceğim" sözleriyle veren Yalın , saat 22: 00'da sevenleri ile buluşacak.
Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü grup Coldplay, Amerikalı rapçi Lizzo gibi isimler de açtıkları canlı yayınlarla, hayranlarına moral vermişti.
Kaynak: Snob Magazin
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