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Evden çıkamayan Hediye nine, kaz ve hindi yavrularını odada büyütüyor

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yanlız oturan Hediye Aydoğan (75), covid-19 tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayınca kaz ve hindi yavrularına odasında bakmaya başladı.

16.04.2020 21:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:23
Evden çıkamayan Hediye nine, kaz ve hindi yavrularını odada büyütüyor

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yanlız oturan Hediye Aydoğan (75), covid-19 tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayınca kaz ve hindi yavrularına odasında bakmaya başladı.

Arpaçay ilçesi Tomarlı köyünde oturan ve 4 çocuğu olan Hediye Aydoğan, kaz ve hindi yetiştirerek gelir elde ediyor. 3 çocuğu İstanbul'da bir kızı Tomarlı köyünde olan, geçimini sağladığı kaz ve hindilere gözü gibi bakan Hediye nine, koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanınca kurala uydu. Evinde kalan Hediye nine, kaz ve hindi yavrularını beslemek için dışarı çıkamayınca çare olarak onları eve aldı. Hediye nine, ekmeği sütle ıslatıp mama olarak yedirdiği kaz yavrularını leğende, hindi yavrularını ise karton kutu içinde büyütüyor.

Kazların sayısını 'nazar değmesin' diye vermeyen Hediye nine "Kaz yavrularının altının bezleri, yiyecekleri, bakımları oldukça zor. Çok hassaslar. Hindi yavruları da aynı. Bende bunlarla ilgilenerek vakit geçiriyorum" diye konuştu.

Koronavirüs hastalığından korktuğunu ifade eden Hediye nine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına 3 yıl önce kaybettiği eşi Ömer'in hayrına 200 TL bağışta bulundu. Hediye Aydoğan, "Allah milletimize de devletimize de zeval vermesin" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Aydoğan, Güncel
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