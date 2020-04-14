Evden çıkamayan kadının tarlasını jandarma sürdü
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Fatma Gencer'in (67) tarlasını sürerek ekime hazırladı.
14.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:53
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Fatma Gencer'in (67) tarlasını sürerek ekime hazırladı.
Besni'ye bağlı Şambayat Beldesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Fatma Gencer, tarlasının sürülmesi gerektiğini ve parasının olmadığını belirterek jandarmadan yardım istedi. Talep üzerine jandarma ekipleri Gencer'in 5 dönümlük arazisini traktörle sürerek ekime hazırladı. Gencer, tarlasını ekime hazır hale getiren jandarmaya teşekkür etti.
Kaynak: DHA