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Evden çıkamayan Kıbrıs Gazisinin market alışverişini polis yaptı

Bartın'da 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan Kıbrıs Gazisi İsmail Gündoğdu'nun market ihtiyaçları Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından giderildi.

25.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:00
Evden çıkamayan Kıbrıs Gazisinin market alışverişini polis yaptı
Bartın 'da 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan Kıbrıs Gazisi İsmail Gündoğdu'nun market ihtiyaçları Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından giderildi.

Bartın'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda son olarak Amasra ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ulaşan 65 yaş üstü vatandaşlardan Kıbrıs Gazisi İsmail Gündoğdu'nun yardımına ekipler yetişti. Telefonla gazinin siparişlerini alan Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gazinin market alışverişini yaparak evine teslim etti. Gazi Gündoğdu, ekiplere yardımları için teşekkür etti. - BARTIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Kıbrıs, Güncel

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