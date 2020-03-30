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Evden çıkamayan komşular camdan cama gün yaptı

Bursa'da korona virüs sebebiyle bir araya gelip toplanamayan kadınlar camdan cama gün yapıyor.

30.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:11
Evden çıkamayan komşular camdan cama gün yaptı
Bursa 'da korona virüs sebebiyle bir araya gelip toplanamayan kadınlar camdan cama gün yapıyor.

Mudanya ilçesinde 3 bloklu sitede belli aralıklarla bir araya gelerek gün yapan kadınlar, korona virüsten dolayı evlerinden çıkamayınca çözümü camdan cama gün yapmakta buldu. 30 dairenin bulunduğu sitede yaşayan kadınlar, kurdukları Whatsapp grubunda her gün belirli saatlerde haberleşip kahvelerini alıp camlara çıkarak sohbetlerine devam ediyor.

Korona virüsten dolayı evden çıkamadıkları için böyle bir yöntem bulduklarını ifade eden Melek Atlı, "Biz 3 bloklu sitede oturan komşu kadınlar olarak her gün düzenli olarak bir araya gelip sohbet ediyorduk. Korona virüsten dolayı evden çıkamıyoruz. Bizde bloklar birbirine yakın olduğu için böyle bir yönteme başvurduk. Evlerimizde pişirdiğimiz kahvelerimizi alıp camdan cama gün yapıp sohbet ediyoruz. İnşallah bugünlerde geçecek, sağlıklı ve sıhhatli günlere ülke olarak kavuşacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Whatsapp, Mudanya, Bursa, Güncel

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