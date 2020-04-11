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Evden çıkamayan köylüye muhtar tek tek ekmek dağıttı

Evden çıkamayan köylüye muhtar tek tek ekmek dağıttı Ekmeksiz kalan köylülere muhtar müjdeyi hoparlörle verdi Bursa'da sokağa çıkma yasağı sebebiyle evden çıkamayan köylülerin ayağına ekmek geldi.

11.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:01
Evden çıkamayan köylüye muhtar tek tek ekmek dağıttı
Ekmeksiz kalan köylülere muhtar müjdeyi hoparlörle verdi
BURSA - Bursa 'da sokağa çıkma yasağı sebebiyle evden çıkamayan köylülerin ayağına ekmek geldi. Muhtar, aç kalan köylülere müjdeyi hoparlörle duyurdu.
Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyü sakinleri sokağa çıkma yasağı sebebiyle evlerinden çıkamadı. Ekmeksiz kalan köylüler nasıl ekmek alacağını düşünmeye başladı. Devreye giren muhtar fırına arayarak köye bir araba ekmek gelmesini sağladı. Uzun süre ekmek bekleyen ve evlerinden çıkamayan köylülere muhtar müjdeyi hoparlörlerle verdi. Köye ekmek geldiğini belirten Ersin Uslu, ekmekleri köydeki 240 haneye tek tek dağıttı. Evlerine ekmek ulaşan köylüler muhtara teşekkür etti. Evden çıkamayan köylüye muhtar tek tek ekmek dağıttı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Genel
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