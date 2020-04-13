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Evden çıkamayan Musa dedenin tarlasını gençler ekti

SİVAS'ın Hafik ilçesinde yaşayan ve koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan Musa Budak'ın (85) tarlasını gençlik merkezi üyesi gençler ekti.

13.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:43
Evden çıkamayan Musa dedenin tarlasını gençler ekti

SİVAS'ın Hafik ilçesinde yaşayan ve koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan Musa Budak'ın (85) tarlasını gençlik merkezi üyesi gençler ekti.

İlçe merkezinde oğluyla birlikte yaşayan Musa Budak, koronavirüse karşı 65 yaş üzeri kişilere getirilen yasak nedeniyle evden çıkamayınca tarlasını ekemedi. Bunun üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyelerinden yardım istedi. Budak'ın yaşadığı eve gelen gençlik merkezi üyeleri, traktör kullanarak tarlasını ekti. Gönüllü gençler Budak'ın günlük ihtiyaçlarını da karşıladı.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Aytaç Keklik, "Türkiye genelinde bir salgın var. Bu salgın nedeniyle köylerde, şehir merkezlerinde yaşı ilerlemiş vatandaşlarımıza devletin şefkat elini götürmek ve onlara yardımcı olmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlik merkezleri olarak yanınıza geldik. Gönüllü gençlerimizle yardımcı oluyoruz" dedi.

Evden çıkamadığı için tarlasını ekemediğini bu yüzden de yardım istediğini söyleyen Musa Budak ise, "Devletimiz yardımcı oluyor, her şeyimizi veriyor. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hafik, Güncel
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