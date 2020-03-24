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Evden çıkamayan vatandaşlar mağdur edilmedi

Büyükçekmece Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları mağdur etmedi.

24.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:12
Evden çıkamayan vatandaşlar mağdur edilmedi
Büyükçekmece Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları mağdur etmedi.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları Büyükçekmece Belediyesi'nce karşılandı.

Büyükçekmece Belediyesi'nin "Çözüm Masası" nı arayan vatandaşların ihtiyaç duydukları temel gıda ve tıbbi malzemeler evlerine en yakın bakkal, market veya eczaneden satın alınarak kendilerine teslim ediliyor. Büyükçekmece'nin 4 bölgesinde 80 kişiden oluşan 16 kişilik ekip, Çözüm Masası'nın telefonunu arayarak ihtiyaç listesini yazdıran vatandaşların siparişlerini en kısa sürede temin edip kendilerine ulaştırıyor.

"Siz evde kalın, biz hep yanınızdayız"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, korona virüsün yayılma hızı yavaşlatılıncaya ve hastalık tamamen kontrol altına alınıncaya kadar mücadelenin sürdürüleceğini belirterek şöyle konuştu: "65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlarımıza hizmet adına gereken her türlü tedbiri aldık. 4 bölgede oluşturduğumuz 16 ekip, evinden çıkamayan 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan ve yardım edecek kimsesi bulunmayan vatandaşlarımızın temel gıda ve tıbbi ihtiyaç siparişlerini evlerine en yakın bakkal, market, manav veya eczaneden alarak kendilerine teslim etmektedir. Değerli Büyükçekmece ailemiz, evinde kalsın biz onların hep yanında olacağız" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Büyükçekmece, Güncel

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