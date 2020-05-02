Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Evden çıkamayan yaşlılara özel bakım

Şanlıurfa Valiliği tarafından oluşturulan 10 gönüllü berber ekibi, Eyyübiye ilçesinde yaşayan ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların saç sakal tıraşlarını yaptı.

Evden çıkamayan yaşlılara özel bakım
02.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:10
Şanlıurfa Valiliği tarafından oluşturulan 10 gönüllü berber ekibi, Eyyübiye ilçesinde yaşayan ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların saç sakal tıraşlarını yaptı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından Eyyübiye Kaymakamlığı Vefa Sosyal Grupları koordinesinde oluşturulan 10 gönüllü berber ekibi, Eyyübiye ilçesinin dezavantajlı mahallelerinde yaşayan ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların saç, sakal tıraşını yaptı. Eyyübiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Hamcan öncülüğündeki ekipler, önceden belirlenen evlere korona virüs önlemleri kapsamından sosyal mesafeye dikkat ederek gitti. Kapıları çalarak içeri giren ekipler, ilk olarak evde tıraş olacak 65 yaş üstü vatandaşların ateşlerini ölçtü. Sağlık sorunu olmayan yaşlılar, daha sonra hazırlanan alanda maske ve eldivenlerini takan berber tarafından tıraş edildi. Ekipler tarafından saç sakal tıraşı yapılan 106 yaşındaki Hasan Kahraman, uzun bir aradan sonra tıraş edildiğini belirterek Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve emeği geçen berberlere teşekkür etti.

Önce ihtiyaçları karşılandı sonra tıraş edildi

Dedesi tıraş edilen Halef Özbay, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu zor günlerde bizi yalnız bırakmayan Şanlıurfa Valiliğimize, Eyyübiye Kaymakamlığımıza, Eyyübiye Belediyemize ve Vefa Sosyal Destek Gruplarına teşekkür ederiz. Dedem 106 yaşında Allah'a şükürler olsun bu yaşına kadar sağlıklı yaşadı. Devlet kurumlarımız bu zor günlerde dedemi yalnız bırakmadılar. Daha önce bize gelerek ihtiyaçlarımızı karşılamışlardı, bugün de dedemin saç sakal tıraşını yapmak için geldiler. Allah razı olsun" dedi.

Ekipler tarafından 107 yaşındaki babası tıraş edilen Halil Fellah, "Eyyübiye Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Gruplarından arkadaşlar bizim eve geldiler. Babamın saçını, sakalını tıraş ettiler. Babam adına onlara teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar" ifadelerini kullandı.

İhtiyaçlar bir bir not edildi

Ekipler, evlerinden çıkamayan yaşlıların tıraşını yaptıktan sonra ailelere herhangi bir ihtiyacınız var mı sorusunu yöneltti. İhtiyaçları olan aileler istediği ürün veya gıda malzemelerini kağıda yazarak teslim ekiplere etti. İhtiyaçlar başka bir ekip tarafından tedarik edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Eyyübiye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak Haberler
Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak
11 Mayıs’ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM’lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
ABD’de ’Evde Kal’ çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı Haberler
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
Survivor’dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor Haberler
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü Haberler
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken’e gönderme yaptı Haberler
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Haberler››Güncel››Evden çıkamayan yaşlılara özel bakım - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:48: Van'da karantina süresi dolan 73 kişi evlerine uğurlandı - Haber 10:47: ESENYURT'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA RAĞMEN GÜPEGÜNDÜZ YAĞMA KAMERADA - Haber 10:46: Galaxy Tab S6 Lite Microsoft 365 Bireysel aboneliği ile birlikte - Haber 10:44: Salgın nedeniyle atlı spor kulübü, zor günler geçiriyor - Haber 10:42: Kadınlar için daha yaşanabilir bir Bursa - Haber 10:27: Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak - Haber 09:51: 11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek - Ekonomi 09:29: Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor - Haber 08:36: 5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü - Magazin 00:08: Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti - Haberler