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Evden çıkamayan yaşlıların yardımına koşuyorlar

Sivas Valiliği 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından "Vefa Sosyal Destek Grupları" oluşturdu.

22.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:21
Evden çıkamayan yaşlıların yardımına koşuyorlar
Sivas Valiliği 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından "Vefa Sosyal Destek Grupları" oluşturdu.

Çin'de başlayan ve ülkemizde etkili olan korona virüsü salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarıya çıkmasını yasakladı. Yasağın ardında Sivas Valiliği tarafından "Vefa Sosyal Destek Grupları" oluşturuldu. Tüm acil kodlu numaraların tek merkezde toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezinden üzerinde ulaşılan destek grupları sahada ihtiyaçlara cevap vermeye başladı. Evden çıkamayanların yardımına koşan sosyal destek grupları, bu yaş grubundakilerin ihtiyacı olan malzemeleri temin ederek evlerine ulaştırdı.

Vali Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, merkez ve ilçelerde 17 ekip oluşturulduğunu ifade ederek, "Vefa İletişim Merkezi olarak bu süreçte gelen çağrılara cevap verecek olan 112 Acil Çağrı Merkezinden alınacak çağrılarla; ekiplerimiz sokağa çıkması kısıtlanan, tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kıymetli büyüklerimizin zorunlu/temel ihtiyaçların karşılanması sürecinde aktif olarak görev alacak. Diğer yandan ekonomik durumu iyi olan, herhangi bir hastalığı bulunmayan 65 yaş üstü kıymetli vatandaşlarımızın ihtiyaçları da kendi ödeyecekleri ücret mukabilinde marketlerimizce eve servis şeklinde gerçekleşecek. Vefa Sosyal Destek Grubumuzu oluşturduk, çalışmalarımız sahada başladı. Bizim kıymetli büyüklerimizde, çınarlarımızdan istirhamımız evden çıkmasınlar. Risk grubunda oldukları için, kendilerini tehlikeye atmasınlar. Biz hem sağlık hem de gıda ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu süreci birlikte, sağlıkla geride bırakacağız" dedi.

"3 Bin 147 Vatandaşa El Uzatacağız"

Sivas genelinde 3 bin 147 vatandaşın tek başına ve/veya bakıma muhtaç olarak yaşadığını ve içlerinde kronik rahatsızlığı bulunan kişiler de bulunduğunu ifade eden Vali Ayhan, "Ekiplerimiz hızlı bir şekilde sahada vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya başladılar. Özellikle 65 yaş üzerinde olan ve ailesinde ihtiyacını karşılayabilecek biri bulunan vatandaşlarımız, 112 arayıp sistemi kilitlemesin. Burada özellikle şuna dikkat ediyoruz. Ekonomik yoksunluk içerisinde olan, yalnız yaşayan ve herhangi bir yakını olmayan vatandaşımız bu sistemi kullanacak" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Sivas, Güncel

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