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Evden çıkamayanlara gıda ve hijyen paketi Yedi Başak'tan

Evden çıkamayanlara gıda ve hijyen paketi Yedi Başak'tan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi ulaştırıyor.

29.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:14
Evden çıkamayanlara gıda ve hijyen paketi Yedi Başak'tan
GAZİANTEP - Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi ulaştırıyor.
Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve etkisini gün geçtikçe artıran yeni tip korona virüs nedeniyle çalışmalarına hız veren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, evlerinden çıkamayan vatandaşlara gıda ve hijyen paketi ulaştırıyor. Sokağa çıkmanın büyük risk taşıdığı bu günlerde vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu gıda ve hijyen paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 'Vakit Vefa Vakti' diyerek vatandaşların yanında olmaya da devam ediyor.
Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, zorlu bir süreçte vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle evde bakıma muhtaç ailelere ve yaşlılara gıda kolisi ile hijyen paketleri dağıtımına başladık. Bu günler birlik ve beraberliğin önemli olduğu günler ve biz el birliği ile bu günleri de aşacağız. Bu yüzden gerekli tedbirleri alarak sistemimizde kayıtlı olan ve takibini yaptığımız ailelere hijyen ve gıda paketi dağıtıyoruz. Vatandaşlarımıza siz evinizde kalın biz ihtiyaçlarınızı evinize getirelim diyoruz. Vatandaşlarımızdan da ricamız zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaları, temizliğe daha çok dikkat etmeleri ve sosyal mesafeyi korumalarıdır" diye konuştu. Evden çıkamayanlara gıda ve hijyen paketi Yedi Başak’tan

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Bulut, Wuhan, Yerel

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Evden çıkamayanlara gıda ve hijyen paketi Yedi Başak'tan

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