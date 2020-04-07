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Evden çıkamayanlara seyyar konser

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara moral olması için zabıta ve itfaiyecileri orkestra, kamyoneti de sahne yaparak mahallelerde konser verdi.

07.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:17
Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara moral olması için zabıta ve itfaiyecileri orkestra, kamyoneti de sahne yaparak mahallelerde konser verdi.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılmasının ardından ülkede 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar ile 20 yaş altı için vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yahşihan Belediyesi de evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral olması için mahallelerde seyyar konser verdi. İtfaiye, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü personellerinden bir orkestra ekibi oluşturulurken seyyar sahne olarak da kamyonet kullanıldı. Belediye araçlarının da eşlik ettiği konvoydaki kamyonette personeller hem çaldı hem de söyledi. Sesi duyan genç, yaşlı, kadın, erkek herkes evlerinin balkonlarından alkış tutup müziğin ritmine kendini kaptırdı. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da katıldığı seyyar konserde ilçedeki vatandaşlara 'siz evinizde, biz emrinizdeyiz' anonsları da yapıldı.
"BİR TEBESSÜM BIRAKMAYA GELİYORUZ"
Vatandaşların her daim hizmetinde olduklarını belirten Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, salgın nedeniyle tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Türkyılmaz, "Yahşihan Belediyesi olarak elimizden geldiğince sokak temizliği olsun, park ve bahçeler, kamu kuruluşlarının dezenfektesi, sokakların yıkanmasına kadar bir sürü çalışmalarda bulunduk. 'Vefa Hattı' ile birlikte 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Biz de bugün hafta sonu belediyemizde çalışan Zabıta, İtfaiyeci, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü gibi diğer birimlerimizde çalışan personellerimizle bir müzik ekibi kurduk. Sokak sokak çıkacağız, bir tebessüm bırakmaya geliyoruz" dedi.
(Hasan Ay/İHA) Evden çıkamayanlara seyyar konser

Kaynak: İHA

Etiketler: Yahşihan, Zabıta, Güncel

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Evden çıkamayanlara seyyar konser
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