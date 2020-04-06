Belediye’nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarına moral konseri verdi. Zabıta ve itfaiye ekiplerinin oluşturduğu orkestra, kamyonet arkasında pencereleren kendilerini izleyen vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

BALKONLARDAN ALKIŞLI DESTEK

Yahşihan Belediyesi evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral olması için mahallelerde seyyar konser verdi. İtfaiye, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü personellerinden bir orkestra ekibi oluşturulurken seyyar sahne olarak da kamyonet kullanıldı. Belediye araçlarının da eşlik ettiği konvoydaki kamyonette personeller hem çaldı hem de söyledi. Sesi duyan genç, yaşlı, kadın, erkek herkes evlerinin balkonlarından alkış tutup müziğin ritmine kendini kaptırdı.

''SİZ EVİNİZDE, BİZ EMRİNİZDEYİZ''

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da katıldığı seyyar konserde ilçedeki vatandaşlara 'Siz evinizde, biz emrinizdeyiz' anonsları da yapıldı. Vatandaşların her daim hizmetinde olduklarını belirten Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, salgın nedeniyle tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

''TEBESSÜM BIRAKMAYA GELİYORUZ''

Türkyılmaz, korona tedbirleri için "Yahşihan Belediyesi olarak elimizden geldiğince sokak temizliği olsun, park ve bahçeler, kamu kuruluşlarının dezenfektesi, sokakların yıkanmasına kadar bir sürü çalışmalarda bulunduk. 'Vefa Hattı' ile birlikte 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Biz de bugün hafta sonu belediyemizde çalışan Zabıta, İtfaiyeci, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü gibi diğer birimlerimizde çalışan personellerimizle bir müzik ekibi kurduk. Sokak sokak çıkacağız, bir tebessüm bırakmaya geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA