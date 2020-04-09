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Evden çıkamayınca maske dikmeye başladı.

Evden çıkamayınca maske dikmeye başladı.

09.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:08
Evden çıkamayınca maske dikmeye başladı...75 yaşındaki Hanife Nine diktiği maskeleri komşularına dağıtıyor
HATAY - Hatay 'da korona virüs yasağı kapsamında evinde kalan 75 yaşında ki bir kadın, zamanını maske dikip komşularına dağıtarak değerlendiriyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Hanife Çalışkan, evden çıkma yasağı sürecinde sıkılmamak ve komşularına yardımcı olabilmek için evinde maske dikmeye başladı. Her komşusuna iki tane maske veren Hanife Çalışkan, korona virüsten korunmaları için komşularına dağıtmaya başladı. Evden çıkamadığı için maske malzemelerini çocuklarına aldıran Çalışkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bu zorlu süreçte destekleri için teşekkür etti.
Bir haftadan beri evde maske dikmeye başladığını belirten Hanife Çalışkan, "Korona virüs dolayısı ile evden dışarıya çıkamayınca devletimize ve milletimize yardımcı olmak adına maske dikmeye başladım. Yapıp apartmandaki komşularımıza dağıtıyorum. Cumhurbaşkanımız gereken desteği veriyor ondan da Allah razı olsun. Geçen hafta maskeleri dikmeye başladım ve her komşuma iki tane dağıtmaya başladım, virüsten korunmaları için. Bir haftadan beri yapmaya ve dağıtmaya çalışıyorum. Evden çıkamadığımız için ruhumuz sıkılmasın ve insanlara yardımcı olmak için yapıyorum. Lastikleri tuhafiyeciden çocuklarım aldı getirdi. Bezleri yıkayıp temiz hale getirdik. Keserek temiz bir şekilde yapıyorum" dedi.
Komşunun diktiği maskeye alan apartman sakinlerinden Cansu Dilek ise, Hanife Çalışkan'a teşekkürlerini ileterek, maske bulmakta zorlandıklarını ve kullanacaklarını söyledi. Evden çıkamayınca maske dikmeye başladı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Antakya, Hanife, Hatay, Genel
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