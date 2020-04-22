Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarına gidemeyen anneye sürpriz

Gaziantep'te koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evden çıkamadığı için şehit oğlunun mezarını görüntülü aramayla görebilen 69 yaşındaki Meliha Akcan, oğlunun şehadetinin 10. yılında İslahiye Kaymakamlığı tarafından şehitliğe götürüldü.

22.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:41
Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarına gidemeyen anneye sürpriz
Gaziantep 'te koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evden çıkamadığı için şehit oğlunun mezarını görüntülü aramayla görebilen 69 yaşındaki Meliha Akcan, oğlunun şehadetinin 10. yılında İslahiye Kaymakamlığı tarafından şehitliğe götürüldü.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 22 Nisan 2010'da teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Ömer Akcan'ın annesi Meliha Akcan, oğlunun düzenli olarak ziyaret ettiği İslahiye Şehitliğindeki mezarına gidemeyince diğer oğlu İsmet Akcan'dan yardım istedi.
Bunun üzerine İsmet Akcan geçen hafta kardeşinin kabrinin başına giderek annesini görüntülü arayıp mezarı görmesini ve dua etmesini sağladı.
İslahiye Kaymakamlığı da anne Meliha Akcan'a sürpriz yaparak oğlunun şehadetinin 10. yılında şehitlik ziyareti yapmasını sağladı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerekli önlemleri alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Akcan'ı Yeni Mahalle'deki evinden alarak İslahiye Şehitliği'ne götürdü.
Şehidin mezarına gelen anne Akcan, oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öperek sevdi.
Anne Akcan, "Ben geldim oğlum. Ben geldim Ömer'im. Oğlum 10 yıl oldu. Ben geldim." diyerek gözyaşı döktü.
Duygusal anlar yaşayan Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada "Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla şehit oğlumun mezarına gelemiyordum. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok sevindim. Allah razı olsun hepsinden. Bugün benim oğlumun şehadet günü." diye konuştu.
İlçe Müftülüğü görevlilerinin Kur'an-ı Kerim okumasının ve dualar edilmesinin ardından anne Akcan evine götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Gaziantep, Anne, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma, Acun’un sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını sildi Haberler
Şeyma, Acun'un sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını sildi
İran’dan Trump’ın ’Vur emri’ tehdidine askeri kanattan jet yanıt geldi Haberler
İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine askeri kanattan jet yanıt geldi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Haberler
Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Müge Anlı için ’Evli bir adamdan hamile’ diyen eski eşi çark etti Haberler
Müge Anlı için "Evli bir adamdan hamile" diyen eski eşi çark etti
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haberler
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Haberler ›› Güncel ››Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarına gidemeyen anneye sürpriz - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:02: SUUDİ ARABİSTAN'DAN GETİRİLEN TÜRK VATANDAŞLARINI TAŞIYAN UÇAK, ERZURUM HAVALİMANI'NA İNDİ - Haber 18:02: Vatandaşın Türk bayrağı talebini Vali Sarıfakıoğulları karşıladı - Haber 18:00: Büyükşehir'den 23 Nisan'da gezici araçlarla mobil konser - Haber 18:00: Vefa Sosyal Destek Grubu, Adanalılara Türk bayrağı dağıtıyor - Haber 18:00: İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü: "ABD zorbalık etmek yerine kendisini koronavirüsten... - Haber 17:16: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak - Haber 17:02: Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:56: Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın - Haberler 16:45: Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti - Haber