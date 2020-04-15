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Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarını "görüntülü" ziyaret etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 69 yaşındaki Meliha Akcan, daha önce sürekli gittiği şehit polis memuru oğlunun mezarını, görüntülü aramayla ziyaret ederek dua okudu.

15.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:38
Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 69 yaşındaki Meliha Akcan, daha önce sürekli gittiği şehit polis memuru oğlunun mezarını, görüntülü aramayla ziyaret ederek dua okudu.
Anne Akcan, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2010 yılında teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan oğlu Ömer Akcan'ın düzenli olarak ziyaret ettiği İslahiye Şehitliği'ndeki mezarına gidemeyince, diğer oğlu İsmet Akcan'dan yardım istedi.
Bunun üzerine İsmet Akcan kardeşinin kabrinin başına giderek annesini görüntülü aradı.
Oğlunun mezarını bu sayede yine görme şansı bulan anne Meliha Akcan, dua etti. İsmet Akcan da kardeşinin mezarını suladı, dua okudu ve o anları da annesine izletti.
İsmet Akcan annesini, "Salgın bittikten sonra tekrar seninle ziyarete geleceğiz anne." diyerek teskin etmeye de çalıştı.
Anne Akcan ise oğluna, "Ben istiyorum ki her gün mezarına geleyim ama gelemiyorum. Sen oğluma söyle, ben gelemezsem sıkıntıya düşüyorum ama ne yapayım." dedi.
İsmet Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin mezara gelemediği için çok üzüldüğünü belirterek şunları söyledi:
"Canı sıkılıyor, ağlıyordu. Annem 10 Nisan Polis Haftası'nda da şehitliğe gelemedi. Bu hafta 14-20 Nisan Şehitler Haftası, yine gelemedi. Böyle bir yöntem düşündük. Bu sayede annemin içi de rahatladı. Allah devletimizden razı olsun. İnşallah bu koronavirüs belasından da elbirliğiyle kurtuluruz." Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarını ’görüntülü’ ziyaret etti

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Anne, Güncel
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