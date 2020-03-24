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EVDEN ÇIKANLAR CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE SABAH SPORU YAPTILAR

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ / KORONAVİRÜS salgını nedeniyle kalabalık ortamlarda bulunmak istemeyen vatandaşlar, sabah erken saatlerde Caddebostan Sahili'nde koştu.

24.03.2020 09:27 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:27
EVDEN ÇIKANLAR CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE SABAH SPORU YAPTILAR

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ KORONAVİRÜS salgını nedeniyle kalabalık ortamlarda bulunmak istemeyen vatandaşlar, sabah erken saatlerde Caddebostan Sahili'nde koştu.

Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların bir kısmı, evde kal çağrısına uyarak kendilerini sosyal ortamlardan izole etti. Bazı vatandaşlar ise kalabalık ortamlara girmemek için sabahın erken saatlerinde Caddebostan Sahili'nde koşuya çıktı. Sahilde spor yapan vatandaşların bazıları maske takarak önlem aldı. Sahilde spor yapan bir kişi, "Sporu sabah erken gelerek insan yoğunluğunun az olduğu süreçte yapmaya çalışıyorum. En büyük önlem o başka nasıl bir önlem alabilirim ki. Bakın daha hava aydınlanmadı ben geldim çok ta insan yok. Bizde bir şey yok." dedi.  Başka bir vatandaş ise, "Özellikle erken çıkıyoruz ki kimseye bir zararımız olmasın. Hiçbir yere dokunmadan evimize gidiyoruz. Temas etmemeye çalışıyoruz. Önlemimizi bu şekilde alıyoruz." diye konuştu. Bir grup vatandaşın ise toplu bir şekilde koşu yaptığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Koşu yapan insanlar

-Koşu yapan kişiler ile röp

-Toplu bir şekilde koşan insanlar

-Genel ve detay


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Kaynak: DHA

Etiketler : Caddebostan, Sabah, Güncel

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