Şanlıurfa'da evden çıkarılan aileye belediye sahip çıktı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Devteşti Mahallesi'nde borçları nedeniyle evinden çıkarılan 6 kişilik aile sokakta kaldı.
Mahalle muhtarı Müslüm Güneş'in durumu yetkililere bildirmesi üzerine aile, aynı mahallede kiralanan bir eve yerleştirildi.
Muhtar Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin durumunu öğrenince Haliliye Belediyesi Başkanı Fevzi Demirkol'a bildirdiğini söyledi.
Ailenin eve yerleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Güneş, belediye yetkililerine teşekkür etti.
Müslüm Güneş,Şanlıurfa