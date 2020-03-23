Evden çıkmadan gezebileceğiniz 17 sanal müze

Koronavirüs salgını nedeniyle hem dünya hem de ülkemizde birçok önlem alındı ve alınmaya devam ediyor. Okullarda eğitime ara verildi, etkinlikler iptal edildi ve en önemli uyarı kalabalık ortamlarda bulunmayın yani evde kalın oldu.

Sosyal ortamlardan bir anda uzaklaşmak herkese garip gelebilir ve hatta bu duruma alışmak biraz zor olabilir. Ama bu durum kültür gezisi yapılmasına engel değil. İşte evde kalmamız gereken bu günlerde gezebileceğiniz 17 sanal müze.

Londra ve hatta dünyanın en çok gezilen müzelerinden biri olan British Museum

Önemli binlerce esere ev sahipliği yapan ve Londra'ya gidip müzeyi tamamen gezmek istediğinizde gezinin tüm gün bile sürebildiği müze. Ancak sanal turlar, bilgisayarınızın başından ayrılmadan antik Rosetta Taşı ve Mısır mumyaları gibi önemli eserleri görebileceğiniz harika bir deneyim sunuyor.

Yaklaşık 10 futbol sahası büyüklükte bir alanı kaplayan ve dünyanın en büyük müzesi olan Louvre

Louvre Müzesi dünyanın önde gelen sanatçılarının eserlerini bünyesinde barındırıyor. Bu kadar büyük bir müzeyi tek günde tam anlamıyla gezebilmek de oldukça zor. Sanal tura çıkabilir, Apollo Galerisi ve Mısır Antikaları'nı sandalyenizden kalkmadan gezebilirsiniz.

New York'un en ikonik yapılarından olan Guggenheim Müzesi

Frank Llyod Wright tarafından tasarlanan Guggenheim Müzesi, modern ve çağdaş dönemlerin önemli eserlerinin sergilendiği bir müze. Sadece New York'ta değil tüm müzeler arasında da en ikonik görünüme sahip olan müze spiral merdivenleri ile dikkat çekiyor. Bu ikonik merdivenleri çıkmakla yorulmadan sanal olarak yürüyebilirsiniz.

Sen Nehri kıyısında konumlanan eski bir tren garı olan Orsay Müzesi

Empresyonist ressamlardan Monet, Degas, Renoir ve Cezanne gibi sanatçıların eserlerini görebileceğiniz Orsay Müzesi'nde Rodin ve Gauguin'in de heykellerini görebilirsiniz. Online olarak, bu ünlü müzede parmak uçlarınızla dolanabilirsiniz

1937 yılında Washington'da açılan Amerika'nın ünlü müzelerinden Ulusal Sanat Galerisi

Amerika'nın ünlü müzelerinden Ulusal Sanat Galerisi'nde 2000'den fazla eser bulunuyor. Amerika'ya gidip ücretsiz gezebileceğiniz bu müzeyi sanal olarak ücretsiz turlayabilirsiniz

Almanya'nın en büyük müzelerinden biri olan Pergamon Müzesi

Bergama ve Milet'ten getirilen eserlerin sergilendiği bu müzede gezerken, Anadolu'nun tanıdık toplumlarına denk gelebilirsiniz. Babil İştar Kapısı ve Pergamon Altarı gibi eserleri gezmek için Berlin'e kadar gitmenize gerek yok sanal olarak da bu eserleri inceleme imkanına sahipsiniz.

Hollanda'nın en önemli müzelerinden biri olan Rijksmuseum

Rembrandt ve Jan Vermeer gibi Hollanda'nın Altın Çağ döneminin sanatçılarının eserlerini görebileceğiniz Hollanda'nın en önemli müzelerinden biri olma ünvanını taşıyor. Dünyanın en büyük koleksiyonlarından birine sahip olma özelliğini taşıyan bu müze, Amsterdam gezilerinin olmazsa olmazları arasında. Evde kalmamız gereken bu dönemde online olarak bu müzeyi dolaşabilirsiniz.

Birbirinden özel eserlerinin bir araya geldiği Van Gogh Müzesi

Hollandalı ressam Vincent Van Gogh, 37 yıllık yaşamının 10 yılında 2000'e yakın eser ortaya koymuş. Eserleri şu an hayranlıkla değerlendirilse de yaşadığı dönemde Van Gogh ruhsal sıkıntılardan kurtulamamış. Vefatından sonra kardeşi Theo Van Gogh eserlerinin bir araya getirilmesine ön ayak olmuş ve bu müzenin ilk adımlarını atmış. Birbirinden özel eserleri tek bir tuşla ziyaret edebilirsiniz.

Dönemin en önemli ailelerinden olan Medici ailesinin sanat koleksiyonlarının sergilendiği Uffizi Galerisi

Rönesans yıllarındaki sanata ışık tutuyor. Birçok turistin Floransa'ya gitme nedeni olan Uffizi Galerisi'nde Botticelli, Lippi, Giotto ve Caravaggio gibi önemli isimlerin eserleri sergileniyor. Henüz bu müzeyi gezme şansı bulamadıysanız hiç üzülmeyin oturduğunuz yerden tek bir tıklamayla çoğu sanat tarihine yön vermiş eserleri görmeye başlayabilirsiniz.

Dünyanın en küçük ülkesi Vatikan'da bulunan dünyanın en büyük müzesi Vatikan Müzesi

Çok önemli heykellere ve sanat eserlerine ev sahipliği yapan her yıl binlerce turisti ağırlayan dünyanın en küçük ülkesi Vatikan'da bulunan dünyanın en büyük müzesi Vatikan Müzesi'ni tamamen gezmek bir koca gün sürebiliyor. Özellikle Sistine Şapeli'nin tavanındaki işçiliği incelemek için en az 1 saat ayırmanız gerekebilir. Neyse ki sanal olarak inceleyip boynunuz ağrımadan evde kolayca inceleyebilirsiniz.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan en büyük sanat müzesi Metropolitan Sanat Müzesi

Dünyanın da en büyük sanat galerilerinden biri aynı zamanda olan ve iki milyondan fazla eser barındıran müzenin önündeki merdivenler de müze kadar ünlü. Pollock, Van Gogh ve Bondone gibi sanatçıların eserlerini çok uzaklara gitmeden online olarak görebilirsiniz.

Dünyanın en eski müzelerinden olan Ermitaj Müzesi

3 milyona yakın sanat eserini içeren tablo sayısının fazlalığıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda da olan müze, binasıyla da Barok mimarinin en iyi örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu kadar önemli ve büyük bir müzeyi tek bir tıkla keşfedebilirsiniz.

Türkiye 'nin ilk panoramik müzesi olan Panorama 1453 Tarih Müzesi

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği anı tekrar yaşamımıza yardımcı oluyor. Top sesleri, Mehter Marşı, Fatih'in askerlerine seslenişlerini buraya tıklayarak bilgisayarın başında da duyabilirsiniz

Güney Kore'nin en popüler müzelerinden Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi

Seul'de konumlanan Güney Kore'nin en popüler modern ve çağdaş sanat müzesi ve farklı dönemlerden kalma ulusal eserleri bir arada barındırıyor. Evde otururken bu çok özel eserleri inceleyebilir ve harika bir deneyim yaşabilirsiniz.

Salvador Dali'nin sürrealist eserlerinin sergilendiği Dali Müzesi

Ressamın yaşadığı dönemde belediyenin tiyatro binası olan ve Salvador Dali'nin de ilk sergisini gerçekleştirdiği bu binada günümüzde kendisinin sürrealist eserleri sergileniyor. Bu nedenle binanın yeri Dali'nin hayatı için önem taşıyor. Ressamın 4000 eserden oluşan kendi koleksiyonuna ev sahipliği yapan müzede tura başlamak için tek bir tıklamayla çok kolay.

7'den 70'e herkese hitap eden İstanbul Oyuncak Müzesi

Göztepe'de bulunan 7'den 70'e herkese hitap eden ve hepimizin içini ısıtan bir müze olarak göze çarpıyor. Orta Çağ dönemindeki oyuncaklardan tutun, Endüstri Devrimi zamanına kadar birçok dönemin oyuncaklarını görebileceğiniz bu müzeyi sanal olarak ziyaret edebilirsiniz.

Sanayi, ulaşım, iletişim ve endüstri alanlarının tarih boyunca gelişimlerine tanık olabileceğiniz Rahmi Koç Müzesi

Her geçen yıl koleksiyonu büyüyen müze aynı zamanda, birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Sanayi, ulaşım, iletişim ve endüstri alanlarının tarih boyunca gelişimlerine tanık olabileceğiniz Rahmi Koç Müzesi'ni evden ziyaret edebilmeniz çok kolay. Tek bir tıklamayla ulaşım, iletişim, endüstriyel alanlardaki tarihsel gelişimleri inceleyebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler