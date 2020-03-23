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Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı

Koronavirüs salgını sebebiyle yapılan 'Evde Kal' çağrıları, vatandaşları farklı çözümler bulmaya itiyor. Antalya'da yaşayan bir vatandaş, evden çıkmamak için market alışverişini drone kullanarak yapı. Market sahibi, birkaç tane drone satın alarak bu şekilde hizmet vermeyi düşündüklerini söyledi.

23.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:47

Türkiye'de görülen koronavirüs vaka sayısının bini aşması, vatandaşların evlerinden çıkmadan hayatlarını sürdürmelerine sebep oldu. Antalya Serik'te yaşayan bir şahıs, hobi amaçlı çekim yapmak için satın aldığı droneyle market alışverişi yaptı. Bunun üzerine market sahibi, 4-5 tane drone satın alarak bu şekilde hizmet vermeye devam etmek istediklerini söyledi.

''MARKETTEN ALACAKLARIMI DRONE İLE TAŞIYORUM''

Dünyada ve Türkiye'de korona virüsüne karşı alınan tedbirlerle birlikte vatandaşlar da hem kendilerini korumak hem de hayatlarını kolaylaştırmak için yeni fikirler üretiyor. Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kurt isminde bir vatandaş, kendisini ve ailesini virüsten korumak için dışarı çıkmadan alışverişini drone ile yapıyor. "Evde kal" çağrısına destek olmak ve olumsuz bir durumla karşılaşmamak için böyle bir fikir ortaya koyduğunu belirten Hasan Kurt, "Ben bunu hobi amaçlı kullanıyorum. Droneyi daha çok görüntü çekme amaçlı ama malum bugünlerde koronavirüsten dolayı devletimizin dışarı çıkmayın önerisinden sonra dedim ki bunu sadece görüntü amaçlı kullanmayayım aynı zamanda alışveriş yaparken de markete göndereyim. Marketten de alacağım malzemeleri drone ile taşıyayım diye böyle bir fikir oluştu." dedi.

Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı

''ÖNCEDEN ŞAKASINI YAPIYORDUK, GERÇEK OLDU''

Market sahibi ile şaka yoluyla drone ile alışveriş yapılması konusunda daha önce konuştuklarını belirten Kurt, "Bakkalda yeni konuşulmuş bir şey değil aslında, aramızda çoğu kez şakalaşma yolu ile, "ağabey sen kendin niye geliyorsun. gönder dronu biz geriye göndeririz" diyordu. Ama bir türlü gerek işlerimizin yoğunluğundan dolayı gerek fırsat bulamamamızdan dolayı bir türlü gerçekleştiremedik. Artık iş zaruriyet boyutuna geldiği için mecburi olarak yapmak zorunda kaldık." dedi.

Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı

''DRONELAR İLE HİZMET VERMEK İSTİYORUZ''

Market sahibi İbrahim Çetin de "20 yıldır mahallemizde askerden geldik geleli halkımıza hizmet veriyoruz. Elimizden geldiği kadar, topluma duyarlı olmaya çalışıyoruz. Bu arada halkımıza bir öncülük yapabilir miyiz diye bir fikir ortaya koyduk. Arkadaşım Hasan ile böyle bir şey yapmaya karar verdik. Bu konuda tebrik mesajları aldık. Halkımızı sokaktan kurtarabilirsek ne mutlu bize. Bakalım inşallah 4 ya da 5 tane drone almayı düşünüyoruz. O şekilde hizmet vermeye çalışacağız." dedi.

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Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Koronavirüs salgını sebebiyle evden çıkmadı, alışveriş için markete drone uçurdu
Etiketler : Antalya, Güncel

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