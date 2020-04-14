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Evden çıkmadılar, çatılarda uçurtma uçurdular

HATAY'ın İskenderun ilçesinde koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar, binaların çatı ve teraslarına çıkarak, uçurtma uçurdu.

14.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:01
Evden çıkmadılar, çatılarda uçurtma uçurdular

HATAY'ın İskenderun ilçesinde koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar, binaların çatı ve teraslarına çıkarak, uçurtma uçurdu.

Dünyayı saran koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlar daha keyifli zaman geçirmek için çeşitli yollara başvurmaya devam ediyor. İskenderun'da evde kalanlar da çatıda ve teraslarda uçurtma uçurarak hem sosyal mesafeyi korudu hem de eğlendi. Birbirinden renkli uçurtmalar hazırlayan vatandaşlar, gökyüzüne havalandırdıkları uçurtmaları uçurmanın keyfini yaşadı. Gökyüzünde rüzgarla süzülen birbirinden rengarenk uçurtmalar, eğlenceli görüntüler oluşturdu.


Kaynak: DHA

Etiketler: İskenderun, Güncel
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