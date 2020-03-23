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Evden çıkmaması istenen vatandaşın ihtiyaçlarını polis karşılıyor

DÜZCE(İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını polisler karşılıyor.

23.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:21
Evden çıkmaması istenen vatandaşın ihtiyaçlarını polis karşılıyor
DÜZCE(İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını polisler karşılıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 65 yaş üstündeki yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları yasaklandı. Tedbirlerin arttırıldığı Düzce 'de Polis ekipleri vatandaşların yardımına koşuyor. Evlerinden çıkmamaları istenen vatandaşlar tarafından 112 çağrı merkezine gelen talepler polisler tarafından tek tek değerlendiriliyor. Evlerine kapanan yaşlıların market alışveriş siparişleri başta olmak üzere diğer ihtiyaçları da polis ekiplerince yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Polis, Düzce, Güncel

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