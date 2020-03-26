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Evden çıkmayan aileden 'Umutsuz değiliz, koronayı yeneceğiz' şarkısı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan Sütçüoğlu ailesi, şarkı yazıp besteledi.

26.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:40
Evden çıkmayan aileden 'Umutsuz değiliz, koronayı yeneceğiz' şarkısı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan Sütçüoğlu ailesi, şarkı yazıp besteledi. Umutsuz değiliz, koronayı yeneceğiz' adlı şarkı, sosyal medyada, yoğun ilgi gördü.

Maden mühendisi Murat Sütlüçüoğlu (53), emekli doktor eşi Sevim Işılak Sütçüoğlu (55) ve opera bölümünden mezun kızı Gökçe Deniz Sütçüoğlu (22) ile birlikte, yetkililerin koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına uydu. Murat Sütçüoğlu, kızı ve eşiyle koronavirüs hakkında haberler izlerken, bazı kişilerin umutsuzluğa kapıldığını düşündü. Eline kalemi alan  Sütçüoğlu, aklına gelen dizeleri kağıda döktü. Sonrasında bunu, eşi ve kızına gösterdi. Şan dersleri alan kızı Gökçe Deniz Sütçüoğlu, piyano başına geçerek, gece boyunca beste yaptı. Aile şarkıya, 'Umutsuz değiliz koronayı yeneceğiz' adını verdi. Gökçe Deniz Sütçüoğlu'nun besteleyerek çaldığı parçayı, baba Sütüçüoğlu cep telefonuyla görüntüledi. Sosyal medyadan paylaşılan parça, beğeni gördü.

Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde tüm sorunların üstesinde gelineceğini vurgulayan Murat Sütçüoğlu, "İnsanlık tarihi çok felaketler yaşamıştır. Ama hepsini üstesinden gelmiştir. Bunun da üstesinden birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geleceğimize inanıyorum. Bu amaçla yola çıktık. Aynı zamanda sorgulayalım dedik. İnsanoğlu olarak ekolojik dengeyi ve doğayı bozduk. Tüm canlılara kibirli davrandık. Tüm canlıların insanlığa amadeymiş gibi gördük. Bu düşünceyle her şeye zarar verdik. Tüm bu yaşanılan olaylar, bireylere ve devletlere ders olmalıdır. Evde karamsar karamsar kısır döngü içinde dönerken, bir çıkış yakalayayım dedim. Bir anda dizeler döküldü, kaleme aldım. Kızımla beraber üzerinde çalışarak bestemi son duruma getirdim" dedi.

Gökçe Deniz Sütçüoğlu ise, "Sürekli kötü haberleri izliyorduk. Biraz umut olmak istedik. Bu şarkımızda hem kendimizi sorgulama, hem de umut var. Ülke olarak bu hastalığı aşacağımızı inanıyoruz. Bize büyük ders olsun. Ailece sorgularken, şunu fark ettik. Canlıları, bitkileri, hayvanları ve tüm doğayı katletmişiz. Tüm canlılarda oynama yapılmış. Bu süreçten sonra daha çevreci olmalıyız. Tüm bu olaylardan çıkarılacak dersler bunlar. Bu hastalığı atlattığımızda birbirimizi daha çok sevip sarılmalıyız" dedi.

ŞARKININ SÖZLERİ

Umutsuz değiliz. Kıydık doğaya, yaktık dünyayı, kirlettik evreni, katlettik canları, çağırdık koronayı. İnan umutsuz değiliz, koronayı yeneceğiz. Kuşlarla, böceklerle, ağaçlarla, çiçeklerle şarkılar söyleyeceğiz. Derelerle, denizlerle, dostlarla, tüm dünyayla kucaklaşıp dans edeceğiz. inan umutsuz değiliz, koronayı yeneceğiz,


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Kaynak: DHA

Etiketler: Gökçe Deniz, Marmaris, Güncel

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