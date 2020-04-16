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Evden çıkmayan anaokulu öğrencilerine sürpriz hediyeler

Çerkezköy Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evde tutulan okul öncesi ana sınıfı öğrencilerine boyama kitabı, abaküs, resim defteri, oyun hamuru ve pastel boya seti hediye edildi.

16.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:52
Çerkezköy Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evde tutulan okul öncesi ana sınıfı öğrencilerine boyama kitabı, abaküs, resim defteri, oyun hamuru ve pastel boya seti hediye edildi.
Öğretmenler bu malzemeleri öğrencilerin evlerine götürerek teslim etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, projenin okul öncesi öğretmenlerce hazırlandığını belirterek, "Öğrencilerimiz kahkahalarını, gülücüklerini, hayallerini istedikleri her şeyi, verdiğimiz setlere çizerek bize ulaştıracaklar. Projede emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Gümüş ve beraberindeki okul öncesi öğretmenleri, Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan 5 yaşındaki Murat Taş'ın "evde kal" mesajının ardından, öğrencinin evine giderek hazırladıkları sürpriz seti hediye etti. Evden çıkmayan anaokulu öğrencilerine sürpriz hediyeler

Kaynak: AA

Etiketler: Çerkezköy, Güncel
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