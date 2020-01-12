Evden çıktığınızda köpeğinizin aklından geçen düşünceler yürek burkan cinsten…

Eğer seçeneğimiz olsaydı çoğumuz evcil hayvanımızı/larımızı yanımızdan bir dakika bile ayırmazdık.Maalesef ki sorumluluklarımız her yerde ve bu sorumluluklar genellikle evden saatlerce uzak kalmamıza neden oluyor. Hiç evden gece eğlenmeye veya ev alışverişi için dışarı çıktığınızda köpeğinizin ne yaptığını merak ettiniz mi? Tabii ki etmişsinizdir! Neyse ki hayvan davranışı uzmanları minik köpeğinizin aklından neler geçtiğini bizlerle paylaştılar. Ne yazık ki, bu olay biraz kasvetli.Köpekler geri gelip gelmeyeceğinizi bilemiyorlar, bu nedenle evden çıktığınız zaman, köpeğiniz yüksek derecede stres seviyesi yaşamaya başlar.