Evden çıktığınızda köpeğinizin aklından geçen düşünceler yürek burkan cinsten…

Eğer seçeneğimiz olsaydı çoğumuz evcil hayvanımızı/larımızı yanımızdan bir dakika bile ayırmazdık.
Maalesef ki sorumluluklarımız her yerde ve bu sorumluluklar genellikle evden saatlerce uzak kalmamıza neden oluyor. Hiç evden gece eğlenmeye veya ev alışverişi için dışarı çıktığınızda köpeğinizin ne yaptığını merak ettiniz mi? Tabii ki etmişsinizdir! Neyse ki hayvan davranışı uzmanları minik köpeğinizin aklından neler geçtiğini bizlerle paylaştılar. Ne yazık ki, bu olay biraz kasvetli.
Köpekler geri gelip gelmeyeceğinizi bilemiyorlar, bu nedenle evden çıktığınız zaman, köpeğiniz yüksek derecede stres seviyesi yaşamaya başlar.
Kalp atışları yükselebilir ve nefes alış verişleri şiddetlenebilir. Bu stres süresi 30 dakikaya kadar çıkabilir.
Aynı zamanda köpekler kapıya yönelme süresindeki sinyalleri anlayabilir bu nedenle gitmeye hazır olduğunuzu gördüğünde stres yapmaya başlayabilirler.
We are going out ?
A post shared by weirdroommates (@weirdroommates) on
Özellikle endişeli köpekler korkularını havlayarak dile getirir veya evden ayrıldığınızda eşya parçalamaya yönelebilirler, bu 30 dakika sonra bile olabilir. Köpekler sosyal hayvanlardır bu yüzden tek başlarına kalmak onlar için korkunç olabilir.
Uzmanlar en iyi şeylerden birinin oyalanmaları için sadece giderken vereceğiniz ödül maması dolu oyuncaklar ve kemirme çubukları olduğunu söylüyor. Bu şekilde köpeğiniz özel birşey aldıklarını hissedecektir.
Herhangi bir problemde veterinerinize danışmayı veya ayrılık korkusu üzerinde uzman eğitmenlere gitmeyi unutmayınız.
Köpeklerimizi evde bıraktığımızda yaşadıkları endişeyi ve stresi öğrenmemiz gerçekten çok üzücü ama bunun için yapabileceğimiz birşeylerin olması da aynı zamanda çok güzel. Bu paylaşımı 4 ayaklı arkadaşlarının mutlu ve sağlıklı olması için etrafınızdaki köpek sahipleri ile paylaşın, ne kadar mutlu köpek o kadar mutlu sahip <3.