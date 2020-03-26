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Evden devam eden eğitim ve iş hayatı için dizüstü bilgisayarında KDV indirimi yaptı

Teknoloji markası ASUS, öğrencilerin eğitimini evden sürdürdüğü ve çalışanların da işlerini evine taşıdığı bu dönemde çok daha önemli bir ihtiyaç haline gelen dizüstü bilgisayarları için 30 Mart tarihine kadar üç teknoloji market zincirinin mağazalarında KDV indirimi başlattığını duyurdu.

26.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:05
Evden devam eden eğitim ve iş hayatı için dizüstü bilgisayarında KDV indirimi yaptı
Teknoloji markası ASUS, öğrencilerin eğitimini evden sürdürdüğü ve çalışanların da işlerini evine taşıdığı bu dönemde çok daha önemli bir ihtiyaç haline gelen dizüstü bilgisayarları için 30 Mart tarihine kadar üç teknoloji market zincirinin mağazalarında KDV indirimi başlattığını duyurdu.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim-öğretimin ertelenmesinin ardından, öğrenciler uzaktan eğitimle ders başı yaptı. Öğrencilerin eğitimini evden sürdürdüğü ve çalışanların da işlerini evine taşıdığı bu dönemde kuşkusuz uygun fiyatlı ve performanslı taşınabilir bilgisayarlar en önemli ihtiyaçlardan biri haline geldi. Bir çok teknoloji markası gibi ASUS da bu kritik günlerde son kullanıcının farklı talep ve ihtiyaçları doğrultusunda geniş bir ürün gamı sunan markalardan biri olduğuna vurgu yaparak tüm Teknosa, VATAN, Mediamarkt mağazalarında 30 Mart tarihine kadar dizüstü bilgisayarlarında KDV indirimi başlattığını duyurdu.

SEÇERKEN ÜÇ KRİTERİ DİKKATE ALIN

ASUS, onlarca farklı model içerisinden hem bütçeye hem de ihtiyaçlara en uygun modeli nasıl seçileceği ile ilgili de tavsiyelerde bulundu. Bu noktada en önemli 3 kriterin donanım, taşınabilirlik ve fiyat şeklinde sıralanabileceğini açıklayan teknoloji markası, ürün seçimiyle ilgili tavsiyesi şöyle; "Donanım tarafında işlemci, depolama ve bellek gibi detayların çok önemli olduğunu vurgulamakta fayda var. Bilgisayarda yapacağız işe göre ihtiyaçlarınızı bütçeniz doğrultusunda dikkatle belirlemeniz gerekiyor. İ5 ya da i7 8.nesil işlemci yanında 8GB RAM ve 256GB SSD kapasitesi bir çok senaryoda işini görmeye yetecektir. Fakat daha fazla performans gerektiren yaratıcı işlerle uğraşıyorsanız i7 ya da i9 10. Nesil işlemci yanında RTX sınıfı grafikler ve min 16GB RAM sizin için ideal olacaktır"

TEKNOLOJİ MARKASINDAN DİZÜSTÜ MODEL TAVSİYELERİ İSE ŞÖYLE;

ASUS X509FB-BR073T

"Bulunduğu segmentasyon ve fiyatına göre rakiplerinden daha şık bir kasaya sahip olan X509 serisi ASUS dizüstü bilgisayarlar, incelik ve hafifliği ile de öne çıkıyor. 8.Nesil i5 Intel işlemci barındıran cihazda ayrıca harici bir ekran kartı olan MX110 da yer alıyor. 8GB RAM ve 256GB SSD kapasitesine sahip bu cihaz 1.7kg ağırlığında ve 2.3cm kadar ince. Mevcut indirim dahilinde 30 Mart'a kadar 3.881 TL fiyatıyla satın alınabilecek.

VİVOBOOK S432FL-EB089T

Vivobook serisi aslında ASUS'un orta segmentini oluştursada, Vivobook S432 modelini bundan ayırabiliriz. Çünkü bilgisayarda, Zenbook segmentinde görmeye alışık olduğumuz touchpade yerleştirilmiş ikinci bir ekran olan ScreenPad 2.0, soğutmayı destekleyen ve yazma pozisyonunu iyileştiren Ergo-Lift ve çerçeveleri inceltmeye yarayan NanoEdge gibi üst seviye teknolojilerin yanı sıra donanım tarafında da 10.Nesil işlemci ve MX250 harici ekran kartı yer alıyor. Mevcut indirim dahilinde 30 Mart'a kadar 7.337 TL fiyatıyla bu bilgisayarı satın almak münkün olacak.

ZENBOOK UX334FLC-A4107T

ASUS'un üst seviye donanım ve tasarımı bir araya topladığı Zenbook serisi kuşkusuz bütçesi daha geniş olan kullanıcılara hitap ediyor. Ultra taşınabilir ve güçlü donanıma sahip bu bilgisayar ailesi son nesil işlemci, harici ekran kartı, geniş ve hızlı depolama çözümlerinin yanında 1.2kg seviyelerinde ağırlığa ve bir A4 kağıttan küçük kasa boyutuna sahip. Mevcut indirim dahilinde bu Zenbook 13 cihzını da 30 Mart'a kadar 9.329 TL fiyatıyla satın almak mümkün olacak."


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler: Asus, Ekonomi

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