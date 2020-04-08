Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Evden, evde kalmayı resmettiler

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, belediyenin düzenlediği resim kurslarına katılan öğrenciler, salgının daha fazla yayılmaması için uzmanların evinde kal çağrısına sessiz kalmayarak çalışmalarında "evde kal" temasını işledi.

08.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:36
Evden, evde kalmayı resmettiler
İzmir 'in Gaziemir ilçesinde, belediyenin düzenlediği resim kurslarına katılan öğrenciler, salgının daha fazla yayılmaması için uzmanların evinde kal çağrısına sessiz kalmayarak çalışmalarında "evde kal" temasını işledi.

Korona virüsü salgını nedeniyle Gaziemir Belediyesinin tüm kursları da, zorunlu olarak çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Resim kursu öğrencileri ise çalışmalarına evlerinden devam etti. Resim öğretmenleri Çiçek Şahinkaya ve Hatice Yazıcı'nın verdiği ödevi en iyi şekilde yerine getiren 70 kursiyer, evlerinden yaptıkları çizimlerle ortaya birbirinden güzel çalışmalar çıkardı.

Korona virüsün yayılma hızının diğer hastalıklar gibi olmadığını, virüsün hızla yayıldığını, bu nedenle sadece yaş almış bireylerin değil tüm kişilerin evlerinde kalması gerektiğini belirten öğrenciler, yaptıkları resimlerle tüm dünyaya "evinde kal" çağrısı yaptı.

Sergisi açılacak

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da, kursiyerlerin çalışmalarını çok beğendiğini belirterek, "Belediyemizin 40 farklı kursunda 3 bine yakın kursiyerimiz eğitim alıyor. Salgın nedeniyle kurslarımızda eğitime ara verdik; ancak öğrencilerimiz evlerinden eğitimlerine devam ediyor. Öğretmenlerinin verdiği ödevleri yaparak konularından geri kalmıyorlar. Aynı zamanda ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu günlerde toplumsal olarak uymamız gereken kurallara da dikkat çekiyorlar. Hepsini canı gönülden kutluyorum. Bu krizin ardından öğrencilerimize yaptıkları 'evde kal' temalı resimleri bir sergi ile taçlandırma sözü veriyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziemir, İzmir, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Evden, evde kalmayı resmettiler - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi Haberler
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu Haberler
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler Haberler
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haberler
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek Haberler
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti Haberler
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

12:24: Kovid-19 Amerikan rüyasını kâbusa çeviriyor - Haber 12:24: Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden "Huzura Adanmış 175 Yıl" filmi - Haber 12:24: Pursaklar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini hayırseverlerle buluşturuyor - Haber 12:24: Akçakoca'da esnafa hijyen malzemesi dağıtıldı - Haber 12:23: Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı - Haber 12:17: Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi - Ekonomi 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:54: İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını açıkladı - Haber 11:33: İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek - Haber 11:13: Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? - Haber 10:50: Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt - Haber 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler