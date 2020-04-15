Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Evden gazino tadında konser

Şarkılarıyla milyonların gönüllerinde taht kuran Coşkun Sabah önümüzdeki günlerde sosyal medyada verilen en uzun konseri vermeye hazırlanıyor.

15.04.2020 08:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 08:37
Evden gazino tadında konser

Şimdiye dek pek çok sanatçının evlerinden kendilerine ait hesaplarından kısa süreli konserler verdiğine değinen sanatçı "Ben hayranlarımın sevenlerimin şarkı isteklerini de yerine getirebileceğim bir, bir buçuk saat sürecek bir ev konseri vermek istiyorum. Bu konserde ayrıca Engelsiz Yaşam vakfı ile ortaklaşa bir hayır işi de planlıyoruz" dedi.

Covit-19 salgını ile başlayan "Evde Kal" kampanyası dahilinde pek çok ünlü isim evlerinden yaptıkları konserler ile dikkat çektiler. Evinde kalarak salgınla mücadele edenlere destek vermeyen sanatçılardan biri de Coşkun Sabah. Sanatçı evini mini bir gazino sahnesine dönüştürerek sosyal medyadan yapacağı yayın ile en uzun konseri vermeye hedefliyor. Youtube kanalı üzerinden yapılacak konserinde konseri izleyen ve o gün evlilik yıldönümü, doğum günü kutlamalar yapan hayranlarının istek şarkılarına da yer vereceğini belirten sanatçı konserinde kendisine ait hit olmuş şarkılarını seslendirecek. Konserini Engelsiz Yaşam Vakfı ile birlikte yapmayı planlayan sanatçı "Bir bir buçuk saat sürecek sosyal medyanın en uzun konserinde aynı zamanda bir hayır işi de planlıyoruz" dedi. Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan'da yaptığı açıklamada "Bu konseri Coşkun Sabah ile birlikte planladık. O gece konsere sponsor olacak bir firma ile anlaşma yaparak pandemi hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına verilmek üzere koruyucu siperlik satın alacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Coşkun Sabah, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu Haberler
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor
Bakan Koca ’Filyasyon’ dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız Haberler
Bakan Koca 'Filyasyon' dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız
Yıldız futbolcu koronavirüsü yendi, taburcu edildi Haberler
Yıldız futbolcu koronavirüsü yendi, taburcu edildi
Bakan Koca ’Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?’ sorusunu yanıtladı Haberler
Bakan Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusunu yanıtladı
Haberler ›› Güncel ››Evden gazino tadında konser - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:57: Zonguldak polisinden zeybekli moral - Haber 09:57: Hayvan bakımevleri ziyarete kapatıldı - Haber 09:57: İzmit Belediyesi pazarı vatandaşın ayağına getirecek - Haber 09:56: İletişim Başkanı Altun'un adres ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlara soruşturma - Haber 09:54: İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haber 09:19: Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor - Haber 08:41: Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz - Magazin 08:56: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber