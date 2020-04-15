Evden gazino tadında konser

Şimdiye dek pek çok sanatçının evlerinden kendilerine ait hesaplarından kısa süreli konserler verdiğine değinen sanatçı "Ben hayranlarımın sevenlerimin şarkı isteklerini de yerine getirebileceğim bir, bir buçuk saat sürecek bir ev konseri vermek istiyorum. Bu konserde ayrıca Engelsiz Yaşam vakfı ile ortaklaşa bir hayır işi de planlıyoruz" dedi.

Covit-19 salgını ile başlayan "Evde Kal" kampanyası dahilinde pek çok ünlü isim evlerinden yaptıkları konserler ile dikkat çektiler. Evinde kalarak salgınla mücadele edenlere destek vermeyen sanatçılardan biri de Coşkun Sabah. Sanatçı evini mini bir gazino sahnesine dönüştürerek sosyal medyadan yapacağı yayın ile en uzun konseri vermeye hedefliyor. Youtube kanalı üzerinden yapılacak konserinde konseri izleyen ve o gün evlilik yıldönümü, doğum günü kutlamalar yapan hayranlarının istek şarkılarına da yer vereceğini belirten sanatçı konserinde kendisine ait hit olmuş şarkılarını seslendirecek. Konserini Engelsiz Yaşam Vakfı ile birlikte yapmayı planlayan sanatçı "Bir bir buçuk saat sürecek sosyal medyanın en uzun konserinde aynı zamanda bir hayır işi de planlıyoruz" dedi. Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan'da yaptığı açıklamada "Bu konseri Coşkun Sabah ile birlikte planladık. O gece konsere sponsor olacak bir firma ile anlaşma yaparak pandemi hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına verilmek üzere koruyucu siperlik satın alacağız" dedi.